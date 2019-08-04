竹市表揚181位模範父親 最高齡99歲！

2019-08-04 18:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕父親節即將來臨，新竹市政府今舉辦父親節表揚活動，市長林智堅致贈181位模範父親賀匾，其中有最年輕的39歲校園爸爸彭凱諺，最年長的則是高齡99歲的陳輝極爸爸，林智堅表示8月是感謝的溫馨月份，「感謝全天下勞苦功高的父親，辛苦了，父親節快樂！」

林智堅表示，他是3個孩子的父親，養兒方知父母恩，他要在這個月份向辛苦的父親們表達最深的感謝，他也自爆因為自己花很多心力在公務上，所以孩子跟太太關係較緊密，有空的時候他會主動幫孩子洗澡，希望增進親子關係；市府每年都藉表揚活動感謝爸爸們，今年181位模範父親中，有4位已經高齡90歲以上，80歲以上的也有22位，相信在座的每一位今天都充滿喜悅的心情，分享這榮耀的一刻。

今年模範父親最年長的是99歲的陳輝極，他在抗戰時期響應國民政府「十萬青年十萬軍」號召而投筆從戎，跟隨國民政府青年軍來台，並於民國87年至103年期間擔任武功里鄰長一職，多年奉獻公益，服務鄰里，高齡99歲他現雖卸下鄰長職務，但因身體健康、思緒清晰，仍可在社區大小活動中看見其身影，他已在新竹市扎根逾一甲子，他鄉成故鄉。

年紀最輕的模範爸爸則是39歲的校園爸爸彭凱諺先生，他育有一女一子，因兒子患有亞斯伯格症未及早發現，錯過黃金早療期，直到小學一年級經老師提醒，才委由醫院確診孩子有學習遲緩、姿勢控制及平衡失調、感覺統合及人際關係等多重障礙。他表示，開剛始不懂小孩生病，只知道小孩在學校引發人際衝突、學業延宕，為了加強管理與教育而使用更為嚴格且軍事化的教育方式，反而成了反效果，越來越嚴重。

彭凱諺早期家裡經濟狀況不好，加上主因藥物無法申請健保補助，及物理治療之醫師費用較高，促使得他得日以繼夜的工作，工作雖然辛苦，但回到家一定協助陪伴兒子玩遊戲與走路做復健，夫妻倆為了賺錢照顧兒子，縱使生病也不敢請假休息，努力奮鬥只為了支付兒子龐大的醫療復健費及給予兒子妥善的醫療資源。歷經這段生命過程，他非常感謝學校提醒小孩概況與提供醫療資訊，所以在家中經濟狀況較佳後，擔任學校家長會會長，積極參與學校各項事務，陪伴師生共同成長，給予學校各項資源之支持，並參加新竹地區其它公益社團，全心回饋社會，被封為校園爸爸。

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