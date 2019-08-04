送熱敷眼罩保護爸爸的3C眼 醫師建議停看聽

2019-08-04 11:42

［記者黃美珠／竹縣報導］父親節快到了，坊間流行的熱敷眼罩，是時下很多子女要送給長時間使用電腦工作，或用3C追劇、看體育節目的爸爸們最新的送禮選擇。中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山說，熱敷確實有助眼睛健康，但最好能定溫、定時進行，利用每天睡前或午休10分鐘，溫度掌握在攝氏40度、或45度，可以幫助眼睛肌肉放鬆，甚至對有乾眼症的患者也有改善效用。

陳瑩山說，熱敷的方式除了傳統用熱毛巾，坊間也有很多像是利用拋棄式、化學果凍、或是USB溫熱敷的舊式熱敷眼罩，以及最近新興針對3C族而推出的恆溫式、甚至具有遠紅外線放射功能的熱敷眼罩。

他說，低頭族因為過於專心盯著3C產品，每分鐘只眨眼7次，遠低於正常人的12次，所以看久了眼睛就會酸麻脹痛。要紓緩，最好的方式就是熱敷。因為熱敷眼眶周圍可以讓眼睛整個溫度提高，促進血液循環通暢，去除疲勞、放鬆眼睛的肌肉。

此外，眼睛旁邊有淚腺、瞼板腺、皮脂管線等，熱敷還能把阻塞瞼板腺的油脂融化掉，促進油脂分泌，紓緩眼睛乾澀不適，進而改善乾眼症。

但是他建議千萬不要用傳統熱毛巾擰乾了敷，除了費時、耗工，溫度跟時間難於掌握外，毛巾萬一不乾淨還有感染的危險。

他也不建議用市售1次性、用棉片貼黏眼皮的熱敷眼罩，主要是溫度和時間不定，他的門診病患也越來越常碰到，因為使用這類產品，在棉片跟皮膚沾粘處發生過敏，或因溫度過高、或是敷到睡著忘了拿掉，導致眼皮紅腫等的病例，以致他擔心這類的產品品管要求可能不一。

他建議，熱敷最佳的時間就是晚上洗完澡後，先點上人工淚液補充眼睛的水份，接著用定溫、定時的熱敷眼罩，設定攝氏40度或45度，以每晚10分鐘即可。白天還想熱敷，利用中午午休也行。如果求好心切，記得每次要間隔2到3個小時再敷，這樣相對安全。

至於熱敷時要避免的，就是不要讓自己舒服到直接睡著，特別是使用拋棄型的人，千萬記得時間一到就要趕快拿掉，以免出現不適。

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