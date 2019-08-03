大安波麗士慶父親節 今舉辦爸爸專屬早餐會

2019-08-03 18:42

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警大安分局為慶祝父親節，今天早上舉辦「大安爸爸專屬早餐會」，提供各單位同仁的父親個人喜好專屬早餐，而跟父親共進早餐時，邊吃還邊還有同仁上台與大家分享自己與父親的小故事，並觀看分局自製父親節微電影「背影」，讓活動充滿溫馨與親情。

這次活動由參與活動的警分局同仁，事先告知父親喜好飲食，藉以安排每份專屬早餐。今天早晨6時，由分局長周煥興帶領各單位主管，揹著標示「DAAN FATHER'S DAY EAY」的外送背包，騎著U-BIKE出發至大安、中正區8家中西式早餐店購買餐點，放入外送背包送至會場。

上午8時許，來自全省各地，更有遠自高雄前來的同仁父親及家人抵達會場，再由各單位主管親送上預備好的專屬早餐，在大家享用早餐同時觀看本分局自製父親節微電影「背影」，片中演出父親默默為子女付出，子女由叛逆終至明白而感動。

隨後，與會同仁偕同父親輪流上台與大家分享記憶中的小故事。最後，分局長周煥興也藉由此次活動告訴在場人員，我們各單位主管，一定都有肩膀，要有承擔，才能成為同仁執勤背後的靠山，要請各位同仁家人放心。

餐會最後更安排與會父親及家人、子女，由專業攝影師，現場拍攝紀念照片，透過即時輸出為活動留給大家難忘的紀念。

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