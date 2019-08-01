思念爸爸... 她們連續6年送出逾6500個愛心蛋糕

2019-08-01 11:47

〔記者廖淑玲／雲林報導〕每到父親節前夕，雲林家扶都會收到一份大禮，原來是家住台北的童也恬、鄭淳方因父親過世，發願感恩父親，和好友陳宜君3人號召親友聚資送雲林家扶200個蛋糕，鼓勵所有人大聲向爸爸說愛。

原本就是好友的童也恬、鄭淳方因父親同在她們20歲時過世，發下心願照顧弱勢藉此感謝父恩，遂與另一名好友陳宜君發起「公益過佳節」活動，獲各地親友支持，到今年已連續6年不中斷，送出超過6500個愛心蛋糕。

雲林家扶中心今天就收到200個愛心蛋糕，家扶社工還以童也恬的名字做了一首藏頭詩「童年甘美滋味、也是懷念不變、恬蜜思念父親」，感謝他們將思念父親化成實際分享與祝福，今天特別邀請家扶阿公及爸爸到現場接受祝福，雲林家扶中心主任廖志文陪他們一起切蛋糕開心提前過爸爸節。

62歲林連興靠資源回收照顧2名孫女，今天特別開心，也是第一次收到父親節蛋糕，讀小學5年級的孫女小容表演非洲鼓還餵阿公吃蛋糕，尤其11歲的小容平常不太會跟阿公撒嬌，今天親口說「謝謝阿公」、「父親節快樂」，讓連興阿公相當感動，加上吃到甜甜蛋糕，讓他相信辛苦會過去，甜蜜終會到來，祖孫情深羨煞全場。

雲林家扶中心社工李欣薇表示，根據他們統計，2018年單親父親佔扶助家庭4分之1，且多為低學歷與從事低薪臨時工，還有因車禍傷害、生病無法工作而受助，但許多單親爸爸難以放下身段，不容易求助，因此他們把這份愛心蛋糕主要分送給單親爸爸家庭，希望藉此讓大家更關注他們，並祝福父親節快樂。

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