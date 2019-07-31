台師大偏鄉教育學程 助花蓮國中生成績顯著進步

2019-07-31 15:52

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣師範大學鎖定偏鄉，首創「PASSION偏鄉優質教育學分學程」，今年暑假由38名台大、台師大、台科大的學生加入，深入花蓮與71名國中生接觸，以專業輔導助其國文、英文、數學等基礎科目成績進步，更擬加入遠距教學，持續提供教育協助。

台師大副校長宋曜廷研究，偏鄉國中、小的教師流動率高，如花蓮的教師流動率較全國多3倍，年齡未滿30歲的教師比例也高達11％、12％，代理教師比例也偏高，國中代理有13.3％、國小代理有16.95％，加上其課外輔導資源不多、基本學力都待加強。

台師大助理教授胡翠君執行PASSION計畫，107學年起推12學分的教育學程，針對低成就學生進行各種必修訓練，更包含偏鄉教育實習，今年暑假就有台大、台師大、台科大等38名學生，與花蓮偏遠地區的三民、玉東、富北及美崙等國中合作，幫71名國中生實施授課。

這次偏鄉課程中，以國文、英文、數學等基礎學科為主，採小班教學，並不用傳統講課，如數學用撲克牌遊戲、英文把單字融入音樂唱歌、國文則拿來說故事等，大幅提升偏鄉學子的學習興趣，也讓成績突飛猛進，以英文為例，7名低成就孩子的平均成績就從54.29分提升為77.57分，效果顯著。

台師大表示，未來大學生9月開學後，也將持續用遠距教學，持續幫花蓮偏鄉孩子上課，延續愛與關懷，相關學程系統，也可提供給有志偏鄉教育的師培，培育專業師資，優化偏鄉教育環境。

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