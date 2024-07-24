大溪普濟堂慶祝關聖帝君誕辰遶境 28、29日交管措施一次看

大溪普濟堂慶祝關聖帝君誕辰遶境，大溪警分局公告交通管制措施。（大溪警分局提供）

2024/07/24 00:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區著名廟宇普濟堂慶祝關聖帝君誕辰節日社團遶境活動，訂於28、29日兩天熱鬧舉行，屆時將舉辦迎神遶境及宗教民俗技藝活動，大溪警分局因應人潮、車潮，為確保活動期間交通秩序順暢與安全，從28日上午10點起至30日凌晨2點規劃交通管制及疏導措施，請民眾於活動期間配合警方交管，警方將視狀況提早或延後解除管制。

管制路段範圍從大溪區康莊路以西至中正公園各路段（康莊路、中央路、中山路、中正路、民權路、民生路、和平路、登龍路、普濟路（含停車格）、得勝路、金城路 。

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採人、車分道管制，以慈湖路為界將市區劃分為二區塊：復興路、文化路、中華路等規劃為停車區，慈湖路、康莊路口延伸至康莊路、勝利街口止，規劃為徒步管制區，並將欲進入管制區內的車輛以下列方式引導：

1.介壽路崎頂下坡自桃園往大溪方向車輛，疏導往崁津橋方向進入大溪。

2.介壽路崎頂下坡自桃園往大溪方向車輛，如行駛武嶺橋，疏導往信義路轉中華路，往中華、文化路停放，徒步入市區。

3.信義路自三峽往大溪方向車輛，疏導往中華路、文化路停放，徒步入市區。

4.康莊路自內柵往大溪方向車輛，疏導往中華、文化路停放，徒步入市區。

5.復興路自三層往大溪方向車輛一律引導停放中華路或文化路。

6.瑞安路停放橋頭停車場，徒步經大溪橋入市區。

大溪警分局分局長吳傳銘呼籲，廟會遶境活動雖為地方盛事，仍請參與遶境民眾駕車或騎車應遵守交通規則，當日行經大溪區河東地區的用路人，應行駛外環道，避免進入市區，另進入市區欲參觀或參加活動的民眾，儘量搭乘大眾運輸，並多加利用月眉及大溪停車場停放車輛，配合員警疏導，避免造成壅塞。

大溪普濟堂慶祝關聖帝君誕辰遶境，大溪警分局公告交通管制措施。（桃園市文化局提供）

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