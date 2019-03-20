蕭言中願幫地方政府畫吉祥物 換提供偏鄉孩子畫具

2019-03-20 20:01

〔記者吳政峰／台北報導〕漫畫才子蕭言中將與「生命與法律美學推廣協會」攜手合作，深入108所偏鄉國中小學，親自教授漫畫技巧，他今天說，「從小只要有枝筆、有張紙，我就很快樂」，希望能把這份喜樂帶給偏鄉學子，他更大方地說，若各縣市政府願意提供這些弱勢孩子畫具，他很樂意無償幫政府設計吉祥物，一同拉拔小朋友長大！

「小時候我的零用錢最少！」蕭言中回憶說，兒時家中是依獎狀論賞，他不擅長讀書，總是敬陪末座，但只要有一支筆跟一張紙讓他畫畫，生活就過得很開心；等到日後成名，甚至當上和春技術學院多媒體設計系系主任，作育不少英才後，就想著能把畫畫的喜悅帶到偏鄉，協助他們茁壯。

蕭言中規劃，每次帶著兩位老師到偏鄉學校教導繪畫，更發願以無償替各地方政府繪製吉祥物的方式，換取它們對弱勢學子的畫具資助，扶植下一代的佛心不言可喻。

「生命與法律美學推廣協會」理事長李美惠則說，計畫的目的是強化偏鄉法治教育，除了教授繪畫技巧，也會把法學知識融入在京劇裡頭，打破生硬的京劇形象，邀請國中生觀看，實施至今回響頗佳，盼能完成3年走遍108間偏鄉學校的目標，落實法學教育。

法務部長蔡清祥指出，法治教育做得好，犯罪事件自然少，唯有深化民眾的法學素養，才能預防犯罪，法務部每年辦理的「犯罪預防與法治教育」四格漫畫與「反毒電子繪本」，就是透過藝術、美學與創意的方式，置入法治觀念，與蕭言中和李美惠的理念不謀而合，希望能繼續攜手，替台灣的法治教育盡一份心力。

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