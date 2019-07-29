港人為何反抗激烈？他畫一張圖解釋：因為退無可退...

2019-07-29 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕臉書人氣插畫粉絲專頁「爵爵&貓叔」，今天在臉書寫下貼文表示，因為被一位台灣朋友問到，「為什麼香港人會激烈的反抗？」，特別以插畫描繪香港現況解釋，「一國兩制、九二共識，就是包裝著砒霜的糖衣。」

「爵爵&貓叔」一個是曾到香港工作的台灣人爵爵（曾欣傑），另一個是曾在台灣工作過的香港人貓叔（文俊麟），創立粉絲專頁後，因為細膩描繪了港台之間的生活差異，擄獲不少粉絲支持，目前累積粉絲也接近50萬。

今天「爵爵&貓叔」在粉絲團表示，有台灣朋友們提出疑問，「不能理解為什麼不能和平理性？為什麼香港人會激烈的反抗？」，爵爵&貓叔回應，會有這樣的提問也是受到一些電視媒體干擾，但冰凍三尺非一日之寒，如果香港政府早早正視面對市民的聲音，今日又何需如此？各種和平理性的訴求遊行、靜坐、請願什麼都做過了，兩百多萬人出來遊行反惡法，難道他們都是笨蛋？幹嘛不好好在家吹冷氣，吃吃喝喝出國玩就好？

「爵爵&貓叔」指出香港人已經被逼到退無可退了，面對惡霸政權，香港政府卻不斷的幫中國說謊、打圓場，營造一個「只有暴民，沒有暴政的假象。」。若不是在前線攝影、報導、挨打、吃子彈、催淚彈，全世界又如何知道中國是如何對待香港？

「爵爵&貓叔」直言香港政府的誠信早就蕩然無存，今天走到這個局面，香港政府仍然是用警察、黑社會來解決問題，還揚言要派解放軍來恐嚇市民！

「爵爵&貓叔」呼籲台灣人醒醒，親中沒好下場，發大財什麼的就不用想了！要大家別鼻子吸著民主空氣，口中唸著反正遲早統一這種鬼話。

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