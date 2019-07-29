反送中》政治歸政治，體育歸體育？ 47精英運動員出聲了！

2019-07-29 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕罕對公共事務發聲的香港體育界，今日也對香港社會發出了公開信。47名自稱是「香港不同運動代表隊的精英運動員」要求特首林鄭月娥以及港府官員，回應香港人的5大訴求。另外，該公開信也附上了多張露出「香港體育學院」字樣的證件照，以示公信。

香港「連登討論區」 今日上午出現一篇標題為〈47位香港精英運動員有話想跟大家說〉的文章。信中的開頭寫道，「我們是香港不同運動代表隊的精英運動員。六月初至今，由最初群眾發起的和平示威，因政府漠視民意，逐漸演變成一連串警民衝突，甚至發生上星期元朗白衣人無差別攻擊的暴力事件—我們一眾運動員都感到十分痛心。」

公開信內容表示，在這段抗爭期間，有不少人到外國比賽，雖然目光落在頒獎台，望能為港爭光，「但心頭卻總是牽掛著香港的最新情況，亦難免自問身上的港隊徵章，是否仍代表著那個令我們感到自豪、驕傲的香港。」

公開信寫道，「『體育歸體育，政治歸政治』—是不少運動界人士在最近一個月掛在口邊的一句話。但除了運動員的身份外，我們亦是香港人的一份子，有權利和義務發聲。」

公開信以黑人運動員過往在奧運會上公開挺黑人運動為例，「香港運動員亦期望作出表態，要求特首林鄭月娥以及其問責團隊，回應香港人的5大訴求。」信末，除了重申五大訴求以外，也為香港加油打氣，並署名「一班熱愛香港的港隊精英運動員」。

五大訴求為︰

1. 徹底撤回逃犯條例。

2. 撤回612暴動定性。

3. 必不追究反送中抗爭者。

4. 成立獨立委員會，徹查警方濫權濫暴及元朗暴力事件。

5. 全面落實雙真普選。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法