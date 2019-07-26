反送中》港人登報沉痛呼籲 綠委：悲壯、動容、又警醒台灣人

2019-07-26 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動持續進行，有香港人為了感謝台灣在這期間對他們的力挺，選擇在本報頭版半版刊登「保衛台灣重奪香港」廣告，也藉此感謝台灣。對此，民進黨立委王定宇表示，「其中最後三段文字，悲壯、動容、又警醒台灣人，值得讀一下！」

香港人為反對「逃犯條例」多次發起示威，卻多次遭港府武裝鎮壓，近日甚至還有疑似勾結警察的白衣惡煞痛毆抗議人士。台灣民眾見到香港的遭遇莫不痛心，紛紛聲援港人的民主與自由。對此，香港人首次在台媒刊出廣告感謝台灣，就選了今天（26日）出刊的《自由時報》頭版半版，直呼「保衛台灣重奪香港」。

對此，王定宇今天在臉書表示，港人「反送中」行動，首次在台灣刊登廣告，其中最後三段文字，悲壯、動容、又警醒台灣人，值得讀一下！

王定宇也附上廣告全文與最後三段的文字，廣告中最後三段如下：

今天我們僅能以自身為事例，告訴臺灣人與文明世界的所有人，不要相信中國政府的任何承諾，不要相信他們簽署的任何協議，不論《南京條約》與《中英聯合聲明》，對他們而言都只是欺世的廢紙。他們會不斷以承諾欺騙更多人，建立更巨大的霸權－你們必須當心。

我們無以答謝台灣人對香港的尊重及關懷，但求在此略述港人慘痛的教訓，希望臺灣朋友接納港人勸諫，引以為戒。

我們祝福臺灣人能好好保衛你們的國家，把你們的民主、自由傳承下去。假如香港人以死相搏，浴血奮戰而敗，我們希冀臺灣會與文明世界的所有人一起挺身而出，重光香港。

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