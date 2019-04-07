呢嘛唭叭！中國開1500元收粉專 管理員送上這張符

2019-04-07 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國欲在2020年總統大選前箝制我國言論自由，近期內廣泛派出網軍收購台灣知名、人氣臉書粉絲專頁，有1名臉書粉專管理員貼出自己與網軍的對話，看見對方開出1500元收購價，當場送上1張「呢嘛唭叭」符咒。

以幽默詼諧、可愛逗趣手繪漫畫聞名的臉書粉絲專頁「爵爵&貓叔」，在臉書上貼出「最近台灣正在發生的事」，當中能見該粉專管理員碰上1名想收購臉書粉絲專頁的中國網軍，對方表示「小編你好，請問你粉絲專頁可以賣我嗎？台幣1500元可以嗎？可以嗎？你在嗎？」

「爵爵&貓叔」看到這樣子的騷擾訊息後，立刻送上1張風靡一時、令中國網友跳腳的「呢嘛唭叭」符，該符出自國產遊戲《還願》，被認為有諷刺中國領導人習近平的意涵，對方看見符咒後，立刻寫道：「對不起打擾了。」，管理員對此認為，「不要覺得這（中國入侵）離很遠，已經開戰很久了。」

網友們認為管理員的舉動相當值得讚賞，相繼留言指出「應該不停開設台獨page（頁面），再找大量bot（機器人）當fans（粉絲），反制中國」、「這張符咒原來冥冥中自有安排」、「中國網軍的預算還真低」、「我猜開1500台幣是因為他們調查沒做好」、「台幣1500=_=叫它去吃屎啦」。

「爵爵&貓叔」臉書全文

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