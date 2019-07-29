問元朗白衣人無差別暴力被港澳辦無視 港媒當場爆氣

2019-07-29 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院港澳事務辦公室今（29日）下午3點召開記者會，港澳辦新聞發言人楊光、徐露穎出席對外說明，在發表3點聲明後接受現場媒體提問，有香港記者詢問元朗白衣人無差別暴力看法，但被台上發言人無視，令香港記者當場爆氣。

中國國務院港澳事務辦公室今（29日）下午3點舉行記者會，譴責暴力行為，強調觸碰一國兩制的底線不能容忍，也表態堅定支持香港特首林鄭月娥，隨後開放現場媒體提問，有香港媒體《無線電視》記者發問，詢問中國中央是否會成立調查委員會，徹查整個修例風波的責任，另外在21日所發生的元朗白衣人無差別攻擊，被質疑是警黑勾結，該如何處理市民被亂打的失控局面。

港澳辦新聞發言人楊光僅回應，應優先處理暴力犯罪行為，香港當局目前最主要的任務是依法懲治暴力行為，恢復香港社會安定，而元朗暴力事件，稱香港當局已經澄清警黑勾結等傳言都是汙衊，相信港府與警方會克服困難，並未回應有關白衣人無差別攻擊事件問題。

香港記者當場質疑，白衣人無差別攻擊事件問題發言人並未回應，但被主持人制止，要求遵守現場秩序，楊光僅稱會後再交流，不料記者會結束，2名發言人立刻快閃，不接受會後訪問，香港記者爆氣怒吼，警察無差別打人不用譴責嗎？不是說好會後講嗎？

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