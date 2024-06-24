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舊棉被5kg換1香皂！彰縣府被批小氣 環保局回應了

彰化縣首次辦理「舊棉被」換好康活動登場，每5公斤可兌換1塊香皂。（彰化縣環保局提供）

彰化縣首次辦理「舊棉被」換好康活動登場，每5公斤可兌換1塊香皂。（彰化縣環保局提供）

2024/06/24 23:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣環保局「舊棉被」換好康活動，從今天起到28日，在全縣26鄉鎮市接力登場，由於這次兌換標準是每5公斤可換香皂1塊，每人每次最多3份，引發民眾抱怨連連，認為棉被體積大，搬運費工，宣導品應該大器一點才對。對此，環保局表示，宣導品是基於鼓勵立場來發放，7月1日起舊棉被就正式納入資源回收項目。

有民眾表示，環保局今年5月首度舉辦「10件舊衣換好康」，只要集滿10件符合規定的舊衣，就能兌換環保洗衣精等宣導品，造成民眾搶著打開衣櫥，進行舊衣的斷捨離。因此，當環保局宣布6月首次辦理「舊棉被」回收換好康，就趕快把舊被子、床單與枕頭拿出來打包，就是等著要換洗衣精之類的宣導品。

民眾指出，沒想到，這次卻是每5公斤可換香皂1塊，每人每次最多3份，這讓人實在有點失望，因為兌換東西跟回收舊衣的差距有點大，原本以為棉被又大又不好打包，一般會降低民眾回收意願，為了鼓勵大家動起來做回收，宣導品至少也要跟洗衣精同等級才對。

環保局指出，無論是舊衣或是舊棉被換好康活動，都是為了配合7月1日的收運垃圾新措施，舊衣將列為破袋檢查的項目，舊衣、舊棉被、床單與枕頭等等，都必須另外打包交給資源回收車。為了更多民眾知道回收新措施，才會接連辦理回收換好康活動。

「舊棉被」回收換好康的第一天，共有彰市、和美、鹿港、田中、田尾、永靖等6鄉鎮市率先辦理，共有211人次參與，回收將近2400公斤，發送448塊香皂，其中以彰化市回收1446.8公斤最多。這項活動將持續到28日，各鄉鎮市清潔隊都會接力辦理。

而今年5月辦理的「10件舊衣換好康」，受到熱烈迴響，共有近4千人次參與，回收超過13.5萬多件、重約37公噸的舊衣，成效驚人。

彰化縣首次辦理「舊棉被」換好康活動登場，第一天有6鄉鎮市率先辦理，總計回收約2400公斤。（彰化縣環保局提供）

彰化縣首次辦理「舊棉被」換好康活動登場，第一天有6鄉鎮市率先辦理，總計回收約2400公斤。（彰化縣環保局提供）

彰化縣首次辦理「舊棉被」換好康活動登場，第一天有6鄉鎮市率先辦理，總計回收約2400公斤。（彰化縣環保局提供）

彰化縣首次辦理「舊棉被」換好康活動登場，第一天有6鄉鎮市率先辦理，總計回收約2400公斤。（彰化縣環保局提供）

彰化縣首次辦理「舊棉被」換好康活動登場，第一天有6鄉鎮市率先辦理，回收棉被變成棉被山。（彰化縣環保局提供）

彰化縣首次辦理「舊棉被」換好康活動登場，第一天有6鄉鎮市率先辦理，回收棉被變成棉被山。（彰化縣環保局提供）

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