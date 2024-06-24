好浪漫！不只是地名 天上有顆行星也叫「彰化」

彰化小行星的發現者之一蕭翔耀（圖左三）、中央大學天文所教授陳文屏（圖左一）指導彰化縣長王惠美（圖左二）如何使用天文觀測儀器。（記者劉曉欣攝）

2024/06/24 16:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕天上有顆行星叫彰化！今年中華民國天文學會年會舉行了彰化（336392 Changhua）小行星頒贈典禮，縣長王惠美今天感謝小行星發現人與中央大學的學者，把發現的小行星命名為「彰化」，這是彰化建縣300年的最好紀念。

彰化小行星是2008年10月23日由中央大學鹿林天文台蕭翔耀，以及美國馬里蘭大學的葉泉志博士共同發現，大小約2公里。蕭翔耀指出，發現新行星很有成就感，雖然感覺是大海撈針，但其實是有方法與對策的計畫。

請繼續往下閱讀...

蕭翔耀說，當初和一名高中生合作，先確認搜尋的固定範圍，因為大部分星星短時間是不會移動，如果能短時間看到星星移動，就能確定它是太陽星系的天體，再經由長時間去紀錄它的移動方向、軌跡、速度與光度，最後由全球天文學家一起確認這是不是已知天體，如果不是的話，就代表真的發現新的小行星了。

中央大學天文所教授陳文屏表示，小行星可以由發現人來命名，中央大學希望帶給社會正能量，決定以社會賢達團體或是地名來命名，就像「彰化小行星」就是以彰化來命名。台灣是「國際天文搜尋聯盟—泛星計畫」唯一的亞洲國家，讓高中生可以參加國際競爭去找小行星。

彰化縣今天邀請彰化小行星發現人之一的蕭翔耀，以及中央大學天文所教授陳文屏、中央大學天文所鹿林天文台長林宏欽到彰化藝術高中，並由王惠美親自致謝，因為大家長期在天文學界的努力，努力發現小行星，並將其中一顆以「彰化」命名，讓地球的陸地上有彰化縣，抬頭所看的天空還有一顆名為「彰化」的小行星。

王惠美表示，陳文屏教授是「國際天文搜尋聯盟—泛星計畫」的台灣主持人，也特別讓彰化縣的學生參與全球搜尋小行星活動，在天文觀測的過程，激發對天文學的熱情與興趣。彰化縣多年來也持續推動天文科學素養，從南郭國小天文台、北斗國中天文台到彰化藝術高中2022年成立了「元宇宙智慧館」，也謝謝鹿林天文台提供資源，讓彰興國中的學生到天文台觀測天文，讓更多學生對浩瀚宇宙有更多了解。

彰化縣長王惠美（圖右二）感謝彰化小行星的發現者之一蕭翔耀（圖左三）、中央大學天文所教授陳文屏（圖左一），把發現的小行星命名為「彰化」。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法