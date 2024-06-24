斷捨離好時機！彰化「舊情棉棉」回收5天 換限量香皂

彰化縣環保局與26鄉鎮市公所推出限時5天的「舊情棉棉回收活動」，讓大家用更環保的方式告別舊情棉棉，不再煩惱不用的寢具佔居家空間。（記者張聰秋攝）

2024/06/24 00:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕家裡有很多泛黃的棉被、枕頭、床單，該如何處理？斷捨離的時候來了！彰化縣環保局與26鄉鎮市公所推出限時5天的「舊情棉棉回收活動」，讓大家用更環保的方式告別舊情棉棉，不再煩惱不用的寢具佔居家空間。

活動今（24）日至28日限時登場。環保局表示，民眾只要把乾燥且非潮濕的棉被、枕頭、床單整理好，並依照各鄉鎮市公所清潔隊指定的時間及地點，每累計達5公斤即可兌換1顆香皂。每場次限量132份，每人限兌換3份，換完為止。

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環保局指出，本次活動，不接受髒污的家居紡織品類，這些物品須打包交給清潔隊，且只有棉被、枕頭及床單才可兌換香皂。其他紡織家居品包括地毯、內衣褲、鞋襪、運動背心、游衣、游褲、絨毛娃娃等，另外打包交給清潔隊回收。

今天率先開跑的鄉鎮市，北彰的彰化市、和美、鹿港；南彰的田中、永靖及田尾公所，其他公所陸續接棒登場。

各地兌換時間及地點，環保局做成圖表，供大家參考。有鑑於上個月首度舉辦舊衣回收兌換活動，民眾踴躍參加，限量兌換品的清潔日用品和文具迅速用罄，許多人向隅，這回，兌換品也是限量，環保局提醒民眾注意時間，先到先得，換完就沒！

彰化縣26鄉鎮市公所24日到28日，共5天在各地舉辦舊枕頭、棉被及被單兌換香皂活動。（圖環保局提供）

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