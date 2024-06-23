免錢搭火車滿1年！彰化長青卡持卡人暴增至16萬

彰化長青卡只要搭乘起、訖站其中一站位於彰化縣境內，每趟次補助30點。65歲以上長輩本身享有半票優惠，因此每次補助點數相當於60元，全額吸收半票車資，使長者可免費搭境內火車。（記者張聰秋攝）

2024/06/23 20:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣的長青幸福卡，自去年7月1日首推也能搭火車即將滿周年，長者持卡可免費搭火車，每趟扣社會福利點數30點，相當於半票車資全免，吸引許多長者申請使用。最新數據顯示，持卡人數從去年14萬增至16萬，增幅達14%，顯示這項政策提高了長者出行的便利性。

截至今年5月，彰化縣65歲以上人口約有23萬人，長青卡發行數量達16萬多張。該卡可用於市區客運、國道客運、簽約診所部分負擔、台鐵及縣內觀光旅遊等五大服務項目，縣府每月補助1000點社福點數（1點等於1元）。根據社會處統計，超過6成持卡人每月使用額度達800點以上，多數用於搭乘火車及市區公車。

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社會處表示，政策規定只要搭乘起、訖站其中一站位於彰化縣境內，每趟次補助30點（30元）。65歲以上長輩本身享有半票優惠，因此每次補助點數相當於60元，全額吸收半票車資，使長者可免費搭境內火車。彰化縣內共有9個台鐵站點，例如二水站至彰化站的區間車，全票47元、半票24元，長者持卡刷卡即免費搭乘。

這項每趟折抵30元的福利在去年推行時，正值台鐵因應行政院通勤月票（TPASS）政策設置專用通道，初期僅限已建置專用驗票通道的車站使用。經過1年，全台各縣市火車站皆已建置完成驗票通道，持卡民眾進出站只需輕觸驗票設備感應區，即可順利扣點數進出站。

民眾持彰化縣長青卡搭火車只需輕觸驗票設備感應區，即可順利扣點數進出站。（記者張聰秋攝）

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