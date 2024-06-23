為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

免錢搭火車滿1年！彰化長青卡持卡人暴增至16萬

彰化長青卡只要搭乘起、訖站其中一站位於彰化縣境內，每趟次補助30點。65歲以上長輩本身享有半票優惠，因此每次補助點數相當於60元，全額吸收半票車資，使長者可免費搭境內火車。（記者張聰秋攝）

彰化長青卡只要搭乘起、訖站其中一站位於彰化縣境內，每趟次補助30點。65歲以上長輩本身享有半票優惠，因此每次補助點數相當於60元，全額吸收半票車資，使長者可免費搭境內火車。（記者張聰秋攝）

2024/06/23 20:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣的長青幸福卡，自去年7月1日首推也能搭火車即將滿周年，長者持卡可免費搭火車，每趟扣社會福利點數30點，相當於半票車資全免，吸引許多長者申請使用。最新數據顯示，持卡人數從去年14萬增至16萬，增幅達14%，顯示這項政策提高了長者出行的便利性。

截至今年5月，彰化縣65歲以上人口約有23萬人，長青卡發行數量達16萬多張。該卡可用於市區客運、國道客運、簽約診所部分負擔、台鐵及縣內觀光旅遊等五大服務項目，縣府每月補助1000點社福點數（1點等於1元）。根據社會處統計，超過6成持卡人每月使用額度達800點以上，多數用於搭乘火車及市區公車。

社會處表示，政策規定只要搭乘起、訖站其中一站位於彰化縣境內，每趟次補助30點（30元）。65歲以上長輩本身享有半票優惠，因此每次補助點數相當於60元，全額吸收半票車資，使長者可免費搭境內火車。彰化縣內共有9個台鐵站點，例如二水站至彰化站的區間車，全票47元、半票24元，長者持卡刷卡即免費搭乘。

這項每趟折抵30元的福利在去年推行時，正值台鐵因應行政院通勤月票（TPASS）政策設置專用通道，初期僅限已建置專用驗票通道的車站使用。經過1年，全台各縣市火車站皆已建置完成驗票通道，持卡民眾進出站只需輕觸驗票設備感應區，即可順利扣點數進出站。

民眾持彰化縣長青卡搭火車只需輕觸驗票設備感應區，即可順利扣點數進出站。（記者張聰秋攝）

民眾持彰化縣長青卡搭火車只需輕觸驗票設備感應區，即可順利扣點數進出站。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰化「伯朗大道」！稻浪浮現紅磚厝 芬園鄉間道超療癒
2024/06/21 22:54

彰化「伯朗大道」！稻浪浮現紅磚厝 芬園鄉間道超療癒
彰化好無聊？超猛國中生自告奮勇帶「網紅」導覽 2天破40萬點閱
2024/06/23 08:07

彰化好無聊？超猛國中生自告奮勇帶「網紅」導覽 2天破40萬點閱

日月光落實減塑減碳 邁向永續未來
爆紅了！彰化忠權社區公廁「爆乳妹」太兇 民眾搶打卡
2024/06/22 20:42

爆紅了！彰化忠權社區公廁「爆乳妹」太兇 民眾搶打卡
又見假冒學校訂貨詐騙／彰化樂器行代購罐頭 10萬飛了
2024/06/22 05:30

又見假冒學校訂貨詐騙／彰化樂器行代購罐頭 10萬飛了

美術館核心區 高質感大樓享優越生活
彰化縣校長大洗牌！27校迎新面孔
2024/06/23 18:20

彰化縣校長大洗牌！27校迎新面孔
羞！彰化公廁「爆乳妹」 超兇 年輕人上廁所不敢正眼瞧
2024/06/23 19:19

羞！彰化公廁「爆乳妹」 超兇 年輕人上廁所不敢正眼瞧
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播