帶網紅導覽彰化流量破80萬 師長敲碗想跟 超猛國中生說話了！

彰安國中應屆畢業生阿家與小莊，因為自告奮勇幫網紅「孫女」導覽彰化景點，兩人強調，彰化好好玩，完全都不會無聊。（資料照，記者劉曉欣攝）

2024/06/24 21:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市彰安國中應屆畢業生「阿家」與「小莊」因為自告奮勇帶網紅「孫女」導覽彰化13個景點，影片在「普通女子 孫女」頻道上架4天來，流量已邁入80萬大關，連師長都敲碗要跟進「網紅版」小旅行。「阿家」與「小莊」都一口答應，但路線要大改版，要以彰化人都去過的八卦山，來玩出新花樣！

「阿家」與「小莊」都表示，影片流量成長的速度超過他們預期，但很開心有更多人知道「彰化很好玩」、「完全都不無聊」，他們也非常樂意帶著老師、同學導覽彰化，但導覽路線不會照抄網紅「孫女」影片版本，重疊部分將會很少。

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「阿家」說，導覽「網紅」路線主要是向外地人介紹彰化，但師長與同學都是彰化人，就不是從景點切入，而是要從彰化的歷史人文來解說。因此，目前初步規劃的路線以八卦山為主軸，因為八卦山一帶有很多歷史故事，非常精采。以八卦山大佛來說，原址是日治時期為了紀念「北白川宮能久親王」而建碑，二戰後才拆除並興建大佛，而彰化市有溫泉路與公園路，也是因為在日治時代真的有溫泉與公園的存在。

「阿家」與「小莊」兩人都是鐵道迷，常常利用假日去追火車，還會相約去平溪線走訪因礦業沒落的無人車站「望古站」，或是一起去搭阿里山小火車到奮起湖，也因為追火車要查資料、查車班規劃行程，也練就安排旅行路線的能力，「阿家」就曾安排4天3夜的台鐵環島家族旅行，「小莊」跟家人到日本玩，一手安排參訪景點，還專程選上野車站附近的飯店，方便搭乘日本鐵道。

彰安國中校長林麗觀表示，「阿家」與「小莊」都有自主學習的好習慣，「阿家」是創校以來第一位在圖書館開展的學生，在國中會考後展出他所蒐集的舊火車票。「小莊」曾經參加過科技創意實作競賽拿到銅牌，兩人班導林惠菁、陳燕春看到影片中兩人落落大方的導覽，都引以為榮。

圖書館老師吳惠琴說，「阿家」是歷史小老師，對於台灣史特別有興趣，上課發問非常踴躍，當她向「阿家」邀展，「阿家」一口答應，還馬上製作文字簡報，吸引許多同學來參觀。

彰安國中應屆畢業生「小莊」（圖左）與「阿家」（圖右）一起到平溪線的無人車站「望古」站，並與網路知名度很高的「望古阿嬤」合照。（小莊提供）

彰安國中應屆畢業生「阿家」是鐵道迷，因為蒐藏舊的火車票成為該校第一個開個展的學生。（小莊拍攝）

彰安國中應屆畢業生「阿家」展出蒐集的舊火車票，成為該校第一個舉辦個展的學生。（取自彰安國中圖書館臉書）

彰安國中應屆畢業生「小莊」追火車，喜歡用手機或是相機來紀錄。（小莊拍攝）

彰安國中應屆畢業生「小莊」追火車，喜歡用手機或是相機來紀錄。（小莊拍攝）

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