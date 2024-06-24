不滿女乘客提前刷卡 台中公車司機竟怒譙「恁爸不爽開了，X！」

一名女性乘客昨天搭乘台中「綠1」線公車，只因提前在前一站刷卡，司機暴怒狂罵，還譙「恁爸不爽開了，X！」（擷取自「記者爆料網」）

2024/06/24 23:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名女子昨天從高鐵台中站搭台中「綠1」線公車，原本要在捷運豐樂公園站下車，但因對路線不熟提前刷卡，不料司機卻暴怒喊「你耍我」，還脫口而出「恁爸不爽開了，X！」女乘客聽到質問：「你剛罵我X嗎？」，司機回應：「我哪有罵你？我又不是要X妳，我不能說X？妳要幹嘛！」，讓女乘客覺得太誇張。

這名女乘客表示，昨天下午2點多從高鐵台中站搭乘「綠1」線公車，原準備在「捷運豐樂公園站」下車，因不熟悉路線，聽到廣播「豐樂公園」（前一站）即刷卡，此時司機開始暴怒，還將公車停靠路邊，大喊「叫警察來，耍人家！坐車不懂規矩是不是？」、破口大罵「下一站下車跟人家刷什麼卡？」。

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當時公車上只有女乘客和一名男學生，司機持續破口大罵，「你耍我」，還脫口而出「恁爸不爽開了，X！」女乘客聽到質問：「你剛罵我X嗎？」，司機回應：「我哪有罵你？我又不是要X妳，我不能說X？妳要幹嘛！」，女乘客請司機「請你控制你的情緒，好好做你的工作！」，司機竟回應：「我的工作？我不做了！」

女乘客最後因家人在下一站等她，不願再浪費時間，決定下車步行至「捷運豐樂公園站」，對於司機離譜的行徑覺得太誇張。

據了解，這名司機現年50多歲，到該家客運公司服務1年多，過去表現還算正常，並未遭乘客投訴，公司對於出現此情況感到意外，將調閱行車紀錄器及訪談駕駛再進行後續處理。

市府交通局則表示，目前正調閱完整的行車紀錄影像釐清中，倘發現駕駛有服務不當狀況，將納入今年度公車評鑑項目扣減虧損補貼款項，並要求業者加強所屬駕駛員服務品質教育訓練。

此外，台中市公車採雙十優惠政策，市民持綁訂電子票證刷卡於10公里內雖無須支付車資，但仍請民眾到站前再刷卡，以核實紀錄乘車起訖與乘車距離，倘民眾確實有提前誤刷的情況，也將請駕駛員委婉告知民眾，避免影響其他乘客乘車權益。

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