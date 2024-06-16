北市公車駕駛鬧人力荒 公運處︰10月運價審議

2024/06/16 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市公車駕駛長期鬧人力荒，使得駕駛面臨超時工作問題，台北市公車司機如今缺額達一四四七位，市議員許淑華質疑，各縣市補助司機員薪資從四千元到一萬元不等，台北市卻沒有誘因，導致司機人力都被外縣市搶走；台北市公運處表示，每二年會進行公車業者提出成本運價審議，預計將於今年召開會議，目前北市司機平均薪資約七萬四千元。

許淑華調閱資料發現，台北市近五年要求增加班次達七三四班、增加路線達二四二條，台北市近年鼓勵民眾搭乘綠色運具，增加不少路線和班次，公車司機不足的問題日益嚴重。

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議員︰各縣市加碼補貼 北市沒誘因

許淑華說，各縣市加碼駕駛補貼，台南市去年五月起，任職滿一年加領一至四萬元；桃園市去年六月起，每位每月一萬元，最高十三萬七二七三元；她說，北市最早替公車司機員加薪，近年卻停滯，被外縣市比上，人力因此外流。

公運處主秘楊靜婷回應，台北市司機的平均薪資落在七萬四千元，比其他縣市薪資高，每年會進行公車業者提出成本議價等審議，當中就納入司機員的薪資，今年十月將召開會議，公車業者也會在司機薪資上調整。

另針對是否未來招聘外籍移工擔任司機員，公運處說，由於涉及到職業別開放，交通部仍在研議，考量會影響本國勞工權益、尚未開放移工考取駕照等。

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