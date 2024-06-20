備戰2025全國運動會 雲縣打造全台第3座國際標準溜冰場

縣府將在虎尾高鐵特定區文教用地打造國際標準的滑輪溜冰場。（記者李文德攝）

2024/06/20 13:35

〔記者李文德／雲林報導〕2025全國運動會將在雲林縣舉辦，將有34項運動競賽舉行，其中溜冰項目更是熱門賽事之一。不過縣內雖有雲林縣立溜冰場設備但已不符合大型賽事規模；雲林縣府規劃在虎尾高鐵特定區文教用地設置符合國際賽事標準「滑輪溜冰場」，今舉行工程說明會。縣府表示，新建溜冰場將成為全國第3座拋物線標準競速場地，可舉辦國際級專業賽事。

此次新建的「雲林縣滑輪溜冰場」選址在虎尾高鐵特定區文教用地，旁邊便是虎尾壘球場。縣府規劃場地占地超過4000坪，耗資超過8000萬元經費打造。教育處表示，此場地外圈有200公尺長、7公尺寬，更符合國際標準拋物線賽道，而中間則是規畫綜合型賽道，提供選手培訓基地，也可作為一班教學空間。

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今上午到溜冰場預定地召開工程說明會，雲林縣長張麗善、教育處長邱孝文、虎尾鎮長林嘉弘、縣議員張維心等人出席，向當地民眾報告此地規劃。

邱孝文表示，斗六市雖已有雲林縣立溜冰場，不過其設備設施已不符合大型賽事規模和標準，也不足以容納屆時的比賽人潮。所以因應明年全運會，特別規劃1座新溜冰場。此場地更積極向體育署申請「優化全民運動與賽會環境計畫」，以爭取中央財源挹注。未來此場地完工後，亞洲第5座、全台第3座具有舉辦國際性賽事的溜冰賽場。

張麗善表示，完工後除提供全運會比賽場地，此基地更鄰近雲林高鐵站，可舉辦具國際性賽事，更能辦全國性體育研習及提供縣內選手及單項協會集訓、練習場地。

縣府將在虎尾高鐵特定區文教用地打造國際標準的滑輪溜冰場，今舉行工程說明會。（記者李文德攝）

縣府將在虎尾高鐵特定區文教用地打造國際標準的滑輪溜冰場。（記者李文德攝）

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