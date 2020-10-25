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    竹縣首座國際標準200公尺競速滑輪溜冰場將完工

    新竹縣首座國際標準200公尺競速滑輪溜冰場近期將完工，示意圖今天搶先曝光。（圖由縣府提供）

    新竹縣首座國際標準200公尺競速滑輪溜冰場近期將完工，示意圖今天搶先曝光。（圖由縣府提供）

    2020/10/25 12:05

    ［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣首座擁有國際標準200公尺的競速滑輪溜冰場即將完工啟用，就在竹北市社崙街華興宮旁，未來縣內的學校校隊、學生社團以及滑輪溜冰協會從事體育、健康、公益等各項競賽或是活動，再也不用舟車勞頓遠求外縣市做移地訓練了。

    縣長楊文科說，這個滑輪溜冰場附有夜間照明跟環場步道景觀。共有6道跑道，是依滑輪溜冰國際總會（FIRS）公布的Speed Skating比賽場地規範所設計打造，材質使用超耐磨硬化樹酯，有點像是硬地網球場的材質，讓選手的抓地力更好。

    下個月可望這座滑輪溜冰場可望就能完工啟用，除了讓縣內選手可以有更好場地爭取站上全國運動舞台的榮耀外，未來縣府也會爭取舉辦全國的大型賽會，推動基層滑輪溜冰訓練，並帶動社區民眾新的運動風氣和體驗。

    楊文科說，根據教育部運動調查現況顯示，新竹縣運動人口比例達84.9％，可說是全國「最愛運動的城市」之一，當中又以溜冰運動的人口眾多，今年全中運裡面，新竹縣更在滑輪溜冰項目表現耀眼，拿到了3金3銀5銅的好成績。

    為此，縣府早在2014年就編列4000萬，規劃新建滑輪溜冰場，當中1000萬來自體育署補助。

    整個滑輪溜冰場的工程設計構想結合了新竹「風」跟竹北豆子埔「溪」的地方特色，用「競速」、「風」、「山水地貌」為概念，採用「孥風躍雲」為題來打造建物跟地景。

    新竹縣首座國際標準200公尺競速滑輪溜冰場近期將完工，示意圖今天搶先曝光。（圖由縣府提供）

    新竹縣首座國際標準200公尺競速滑輪溜冰場近期將完工，示意圖今天搶先曝光。（圖由縣府提供）

    新竹縣首座國際標準200公尺競速滑輪溜冰場近期將完工，示意圖今天搶先曝光。（圖由縣府提供）

    新竹縣首座國際標準200公尺競速滑輪溜冰場近期將完工，示意圖今天搶先曝光。（圖由縣府提供）

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