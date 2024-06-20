中捷吊臂意外 運安會促重新檢視捷運兩側禁建限建相關法規

國家運輸安全調查委員會今天公布中捷事故調查報告。（記者蔡思培攝）

2024/06/20 13:29

〔記者蔡思培／台北報導〕台中捷運軌道去年5月10日發生建案高空塔式起重機桁架掉落，遭列車撞上，意外造成1人死亡、15人受傷。國家運輸安全調查委員會今天公布事故調查報告。運安會排除桁架挫曲斷裂是材質因素造成，研判是工程人員拆除時斜拉角度超過極限導致斷裂。運安會建議交通部重新檢視《大眾捷運系統兩側禁建限建辦法》等法規，要求臨捷運及鐵路從事高空吊掛作業的廠商，提出高風險施工項目風險評估與預防措施。運安會也建議台中市政府，建立鄰近交通要衝的建築工程作業聯合審查機制。

交通部表示，《大眾捷運系統兩側禁建限建辦法》部分修正草案已在5月24日預告，有2個月的預告期，若7月24日前若外界有其他意見還可進行修正；若無相關意見則循程序到法規會，希望越快越好，發布實施也會同步發文給地方政府。

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運安會表示，中捷事故當天捷運路線旁正進行工程，工程人員欲將建築用塔式起重機（下稱塔式起重機）桁架與旋轉盤分離，但根部即略為上浮，無法順利鬆脫，工程人員因此以旋轉拆除用塔式起重機（下稱拆除機）桁架方式調整塔式起重機桁架的角度，希望讓桁架根部自旋轉盤順利鬆脫，過程中可能以斜拉方式吊升塔式起重機桁架，斜拉角度超過極限，導致拆除機桁架多處桿件受壓力挫曲斷裂。塔式起重機桁架在失去拆除機拉力支撐後墜落至文心南路上，部分桁架則侵入台中捷運軌道區。

運安會表示，《大眾捷運系統兩側禁建限建辦法》規範僅著重確保施工廠商在基礎開挖過程對捷運系統橋墩及軌道的穩定性，未規範建築物高空吊掛作業風險評估及墜落預防措施。且廠商在鄰接重要交通要衝之建築或工程所提出的施工 計畫分別由建築管理、職業安全及交通管理等機關各自審查，卻未有整體性聯合審查機制，不利於完整評估施工作。

此外，塔式起重機拆除作業細部操作程序原廠作業手冊未有說明，國內也沒有相關規範或指引可供依循，容易造成施工廠商依經驗操作肇致事故。

運安會建議工程業明確規範吊掛操作人員在操作塔式起重機時要遵守「起重升降機具安全規則」，不得以搖撼或拖拉等不當方式進行，避免桁架不當受力挫曲斷裂。勞動部職業安全衛生署應建立塔式起重機拆除作業指引，讓施工廠商依循指引建立標準作業程序，避免不當操作風險。

運安會建議交通部重新檢視或修訂《大眾捷運系統兩側禁建限建辦法》及鐵路禁建限建相關法規，規範臨捷運及鐵路從事高空吊掛作業的施工廠商，提出高風險施工項目之風險評估及預防措施，維護鐵道營運安全。運安會也建議台中市政府，建立鄰近交通要衝的建築工程作業聯合審查機制，由建築管理、職業安全、交通管理及營運機構共同參與審查。

中捷事故當天捷運路線旁正進行工程，工程人員以旋轉拆除機桁架方式調整塔式起重機桁架的角度，過程中可能以斜拉方式吊升塔式起重機桁架，斜拉角度超過極限，導致拆除機桁架多處桿件受壓力挫曲斷裂。（圖由運安會提供）

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