關公聖誕大仙尪齊步走 大溪老城區越晚越嗨

2019-07-25 21:54

〔記者李容萍／桃園報導〕歡慶農曆6月24日（今年為7月26日）關聖帝君聖誕日，桃園市大溪普濟堂及桃園市大溪區社團民俗技藝協會所屬30個社團，經連日操兵、訓練完成設館儀式後，從25日下午2點至午夜及26日舉辦一連兩天的關聖帝君聖誕慶典遶境，雖然白天高溫炎熱，仍不減參與信眾、遊客熱情，遶境隊伍綿延2公里長，從早到晚大溪老城區彷彿不夜城，越晚越熱鬧、越晚越嗨！

每年農曆6月24日關聖帝君誕辰是大溪最熱鬧的日子，一向被視為大溪人「第二個過年」，俗稱「大溪大拜拜」，憑藉著「感謝帝君保佑」的心情，由在地礦工、木工、商人、農民及土水師傅等各行各業的職人，為參與普濟堂關聖帝君誕辰慶典活動，陸續組成社頭學習陣頭技藝，於當日出動大仙尪、神童、北管、什音、西樂、及神轎等恭抬關帝神像出巡，形成獨特社頭文化，也由於參與社團眾多，近十年來，遶境天數由一天延長為二天。

今年為讓傳統文化從小扎根，設計師李育昇以經典宮廟元素打造設計4尊神氣小將軍，頭冠、盔甲、大鬍鬚等神裝配備樣樣到位，網羅大溪國小學童組成小將軍聯盟進行藝陣特訓，與振興社入陣遶境、神氣登場。

由生意人組成的興安社，為了彰顯社團成員組成的歷史，故用算盤代表商人的文化，整座大算盤是用實木製作，重量超過100公斤。

不過，天氣實在太熱，遶境過程可以看到大仙尫暫坐路中央神氣休息，大溪國小隨隊遶境老師忙著幫短暫坐上車休息的小將軍噴清涼噴霧，還有在地至善高中和店家也貼心提供茶水讓大夥消暑。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法