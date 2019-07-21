炸彈媽睽違70年遶境 竟要感謝這兩位天后

2019-07-21 21:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉合興宮是當地重要的信仰中心，供奉本尊媽祖更有「炸彈媽」美名每年「三月瘋媽祖」是各地媽祖神轎必經遶境之處，但日治時期嚴禁宮廟陣頭活動，合興宮至此未再舉行遶境，今年大甲媽祖與白沙屯媽祖破天荒同日停駕、駐駕合興宮，令在地民眾大感驚喜，廟方同感光榮，因此決定恢復遶境遊庄傳統，於今日完成2天1夜的遶境活動，睽違70年，埤頭鄉民萬人空巷迎炸彈媽。

合興宮副總幹事張良文表示，廟方近年從文獻發現，合興宮早期每年舉行媽祖遶境活動，庇佑鄰近村里，但受日治時期停辦，隨著國民政府來台，主事者想法不同也未復辦，直至今年3月大甲媽、白沙屯媽同日來到合興宮，埤頭鄉親躬逢其盛，因此有了恢復遶境的念頭。

張良文說，由於多年未遶境，還特別請示媽祖遶境天數，但都擲無筊，最後是由開基媽祖答應，出巡2天1夜遶境，昨日起駕後，行經二林鎮、竹塘鄉，晚上駐駕二林丈八斗天后宮，今日從二林鎮回到埤頭鄉，陸續與25間宮廟交流，今晚上8點半回鑾安座，完成睽違70年的遶境活動。

張良文也說，遶境隊伍將近3、400人，沿途中有不少媽祖信徒準備餐點給進香人員，甚至也有不少人排隊等鑽轎腳，感受民眾對媽祖的熱情，當地80多歲耆老說，10幾歲時合興宮曾舉行遶境，中斷這麼多年，沒想到又熱鬧了，希望能永遠遶境下去。

明道大學媽祖文化學院系主任謝瑞隆表示，大甲媽與白沙屯媽祖遶境進香活動，讓全民也興起一股媽祖熱，各宗廟趁此擴大信仰圈，也能連結在地民眾的認同，樂見合興宮恢復遶境，為百姓祈福。

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