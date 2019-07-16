大溪關公聖誕遶境避免陣頭衝突 桃警邀簽行動公約

2019-07-16 23:13

〔記者李容萍／桃園報導〕配合農曆6月24日關聖帝君聖誕日，堪稱桃園市大溪區第二個過年的「大溪大禧」節慶活動，敲定25日下午1點至午夜及26日舉辦一連兩天的關聖帝君聖誕慶典遶境，預估大溪老城區將出現萬人空巷盛況，為避免社團衝突事件，大溪警分局、普濟堂合作邀請參與遶境的30餘個社團利用其晚間團練時簽署「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典遶境活動行動公約」。

行動公約內容包括高自主管理、零聚眾鬥毆、警民共協力、交通真順暢，期盼立約社團充分了解宮廟宗教信仰價值與精神，共同守護大溪優質宮廟及陣頭文化。

其實，台中大甲媽今年4月起駕遶境，曾在沙鹿區鎮南路及大甲區大甲溪橋旁等地發生陣頭鬥毆事件，新北淡水今年6月舉辦清水巖祖師爺遶境也接連發生鬥毆、包圍派出所事件，甚至有義消當著警員面前遭到毆打，當時未在第一線強制執法的陳姓淡水警分局長，隔日還被新北市長侯友宜直接撤換。

有鑑於往年大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典遶境，曾有部分社團請來外地、非社團的陣頭成員參與遶境，並發生酒後互毆等零星事外，雖被警方即時帶回訓斥，針對此管理漏洞，大溪警分局要求各社團今年都須簽署行動公約。

大溪警分局長黃富村表示，今年的迎神遶境及宗教民俗技藝活動預計有超過30個社團參加，為避免社團在活動期間發生衝突，影響社會觀感，警方已於事前協調會中與各社團約制，若有陣頭滋事及打架衝突，大溪民俗技藝協會及普濟堂將對這些滋事團體，予以停權一年。

黃富村提到，就連外地社團計畫參與廟方夜訪祝壽活動，都必須事先向大溪民俗技藝協會進行登記，在迎神遶境的活動中，普濟堂、協會及警方均派員全程管制，嚴格禁止未申請的社團參加遶境，以改變外界對地方宗教盛事就是陣頭打架、衝突的刻板印象。

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