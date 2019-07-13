「大溪大禧」與神同巡 迷你小社頭好吸睛

2019-07-13 22:54

［記者許倬勛／桃園報導］大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典暨遶境儀式，今年延續去年的主視覺與概念，同樣以「大溪大禧」定名，舉辦為期三週的系列活動，今天下午由「與神同巡」揭開序幕，大溪國小的學生們加入陣頭行列，披戴盔甲、頭盔，踩起步伐有模有樣，與神將們共遊老城區，成為首日活動最大亮點。

大溪普濟堂遶境的最大特色，就是由各社頭所組成的遶境隊伍，社頭是居民依各行各業組成社團組織，發展至今已30多個社頭，今由普濟堂社頭打頭陣，從普濟堂行經市立木藝生態博物館，繞行一圈後與各社頭合流，最後由大溪第一頂神轎乘載著百年關聖帝君壓陣出巡，充滿嘉年華氣氛。

今天遶境隊伍中最顯眼的，就屬「小將軍」們了！大溪國小的學生們參與今年「與神同巡」遶境，小朋友們披盔戴甲，化身三國時代的武將們，踩著穩健的七星步伐陪同關老爺出巡，最後到福仁宮循古禮參拜，整個過程有模有樣，讓民眾驚呼超專業！

負責訓練小將軍們的嘉天宮同義堂總幹事張書武說，孩子們從小耳濡目染，對於遶境文化有相當瞭解、也不怕吃苦，只花三堂課、約一個月的時間就完成訓練，對孩子們最難的應是祭拜祈福的禮節，較為繁瑣難記。

參與遶境的五年級學生「佑佑」說，整副神將盔甲重達12公斤，要像平時步行有困難，因此要利用鐘擺原理大幅晃動盔甲，配合固定步伐，才能走得穩又好看，很慶幸能與同學們完成出巡，非常有成就感。

配合開幕業，今晚7點在李騰芳古宅舉行「神嬉舞夜」，光影藝術家與搖滾樂團、舞者、大仙尪跨界演出，光影錯動、樂音喧囂，沸騰一整晚，為數千民眾帶來極致的感官享受。

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