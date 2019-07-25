老一輩念念不忘這一首 週末來鹽水永成戲院聽老歌

2019-07-25 11:00

〔記者王涵平／台南報導〕「獨夜無伴守燈下，冷風對面吹……」，鹽水永成戲院傳出老刻盤播放的「望春風」，台下長者跟著唱和，7月27日起邀邀大家來共享。

曲盤聽講文化工作室的黃士豪表示，過去台灣的流行音樂「就只有台語歌」，「望春風」就像國歌，幾乎沒有人不會唱，而這要從近百年前日本時代談起。

南市文化局在永成戲院即將舉辦《寶島流行症》系列活動，帶大家一起探討這個現象，了解老一輩念念不忘，年輕世代卻不知道的流行音樂。

黃士豪在今日記者會播放比黑膠唱片更珍貴的國寶級文史資料蟲膠唱片，近一個世紀前的流行音樂歌聲「望春風」一唱，恍如走入台灣流行音樂時光隧道。

《寶島流行症》多場主題式音樂會，邀請台灣多組深耕台語老歌新唱的重量級樂團，包含大師陳明章將從緣起到緣盡唱一段老台語情歌、牧歌音樂工作室景昭、珮嘉倆人將挑戰過去台語禁歌的禁忌歷史、還有金曲歌王謝銘祐將帶大家進入老台語歌曲中的思鄉情緒。

《寶島流行症》系列活動7月27日下午2點<流行病原體>蟲膠曲盤講座-台灣流行音樂的根源-曲盤聽講文化工作室黃士豪。8月17日下午2點<奢侈病>蟲膠曲盤講座-聽流行音樂如何奢華-曲盤聽講文化工作室黃士豪。8月31日下午2點<相思病>老台語情歌演唱會-陳明章X福爾摩沙淡水走唱團。9月21日下午2點<戒斷症>老台語禁歌演唱會-牧歌音樂工作室。10月12日下午2點<思鄉病>老台語思鄉之歌演唱會-謝銘祐X麵包車樂團。

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