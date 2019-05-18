92歲寶島歌王文夏鹽水開唱 四姊妹同台高歌

2019-05-18 20:26

〔記者楊金城／台南報導〕台南鹽水永成戲院今天下午變成92歲寶島歌王文夏以及「文夏四姊妹」文香、紀露霞、于櫻櫻、林秀珠的歌友會，懷舊氛圍歡樂，老牌歌王歌后暢談40至60年代台語流行歌曲發展，文夏並獻唱招牌歌《黃昏的故鄉》，現場湧進不少歌迷，大家一起為5月20日即將過92歲生日的文夏慶生，氣氛溫馨。

台南市文化局在75年歷史的鹽水永成戲院舉辦「寶島歌人會─歌王歌后鬥嘴鼓」，促成青春歌后文香、寶島歌后紀露霞、梨花歌后于櫻櫻、民謠歌后林秀珠成為新一代「文夏四姊妹」，第一代「文夏四姊妹」文蓮、文鳳、文華、文卿也到場。

粉絲擠爆老戲院，有粉絲包計程車從台中趕來，有的從新竹、嘉義組團前來，寶島歌王文夏、4歌后難得同台演唱，讓粉絲趕來朝聖。

文夏1928年在台南麻豆出生，本名王瑞河，筆名愁人，一生出過近百張唱片，錄製約一千兩百首台語歌曲，開過上萬場演唱會，代表了中年台灣人對40-60年代台語歌時代的集體記憶。文夏獻唱招牌歌《黃昏的故鄉》，中氣十足，全場幫忙打拍子。

文夏的妻子文香大爆秘辛，笑指文夏年輕時有很多女朋友，都不敢關房門，怕傳緋聞，她也有很多歌迷寫信給她，文夏乾脆追她娶到手，笑翻全場。

這場歌王歌后鬥嘴鼓，文香高唱《漂浪之女》、紀露霞獻唱《孤戀花》、于櫻櫻飆唱成名曲《梨花淚》、林秀珠唱《台南三景》，粉絲聽得意猶未盡。

林秀珠說，她17歲時隨著許石老師巡迴全台進行寶島歌謠宣傳時，就曾經登上永成戲院舞台，如今重回舊地，卻已年近70。

文香說，文夏不只是會唱歌，民國51年拍攝了第一部電影，為宣傳電影，她與文夏便曾到永成戲院宣傳。

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