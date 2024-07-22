凱米增強 明晚起全台防豪雨／估週三、週四暴風圈籠罩北部、東北部 發布陸警機率高

中央氣象署公布未來一週天氣趨勢。（中央氣象署提供）

2024/07/22 05:30

〔記者蔡思培、劉力仁、蔡昀容／台北報導〕輕度颱風凱米持續朝台灣緩慢靠近，由於強度不斷增強，暴風圈也有擴大趨勢，中央氣象署預估，週三、週四暴風圈將籠罩台灣北部、東北部陸地，發陸上颱風警報機率高，週二晚間到週四白天，全台將有劇烈雨勢，要注意防災。

氣象署預報員張竣堯表示，今天下半天凱米將會移動到巴士海峽一帶，逐漸有低壓帶水氣移入，今晚基隆北海岸、東半部逐漸轉為有雨天氣，越晚雨勢越明顯。

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氣象署預報員陳姵安表示，凱米中心是否登陸還待觀察，目前預測明天深夜至週四最接近台灣，若屆時凱米往西偏角度大，暴風圈可能會籠罩北部、東北部陸地，週三至週四雨區擴大至全台。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，凱米路徑往西偏，越來越接近台灣，預估明天中午前路徑變動幅度小，但下午之後路徑變動度加大，強度也會發展為中颱，預估發布陸警時間約明晚八點左右，提醒民眾做好防颱準備。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇臉書表示，凱米颱風後續看來無西南氣流，但水氣較多，天氣不穩定狀況會延續到週末。

週五颱風逐漸遠離，環境風場轉吹西南風，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨。颱風離去後，週六、週日受西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，今天全台仍是高溫炎熱，各地溫度約在卅三至卅六度。隨著各地開始下雨，週二至週日略降為卅二至卅四度。

綠島、蘭嶼明後天停航

氣象署表示，原位於南海的熱帶性低氣壓，昨天下午二點發展為輕度颱風巴比侖。氣象署預報員朱美霖表示，巴比侖將往海南島一帶前去，對台灣沒有直接影響。

凱米颱風接近台灣，航港局昨表示，台東綠島航線今增班疏運；明後天綠島、蘭嶼航線全數停航，其餘離島海運航線皆正常開航。

一週天氣預報

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