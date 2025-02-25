曹興誠1500萬捐了沒？清大前校長陳力俊改口：我當年說的不算

清大前校長陳力俊（見圖）2011年曾當眾感謝曹興誠捐了1500萬給清大，今天受訪還原當年始末，強調他沒有查證，當年說的話不能當成捐款證明。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/02/25 11:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕聯電創辦人曹興誠到底有無捐1500萬元給清華大學？外界找出清大前校長陳力俊早在2011年致詞時公開宣稱校方收到這筆捐款，但是他今天對媒體還原過程，當年是在私下談話時聽曹興誠說有捐，他就在演講中致謝，事後並未查證，也不能當成證明。

陳力俊還原當年始末，他說，約在2011年時曾興誠、廣達董事長林百里一起到學校對談，他當時代表清大校方，演講前在會客室裡談到這件事，因此就謝謝曹興誠，「因為這件事傳了10幾年，這是一個佳話」，曹興誠也提到「竟然有人說他沒捐」。

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陳力俊說，後來致詞時，他就當眾感謝曹興誠，因為曹興誠「說他捐了，沒有人會去質疑，再去查10幾年前有沒有捐錢，所以當時他認為已經捐了，才跟他感謝」，致詞內容也放在書中、網站上，整個經過就是這樣。

陳力俊也坦言，那是整個經過，但他當時確實沒有再繼續去查證，因為曹興誠本人說捐了，代表學校的立場應該表達感謝，也認為說「不能說是我證明他」，「都自己說捐了怎麼可能沒有捐呢？這是極少會發生的事」，至於「到底有沒有捐」，他並不曉得。

陳力俊也提到，前幾年學校有人邀請曹興誠演講，有希望向曹募款，但沒談成，確實就有人去查證，當時就知道曹興誠並沒有捐款，並不是因為這次風波才去查證。

清大包括主秘葉秩光及相關媒體公關人員都不願受訪及證實清大確實未收到曹興誠的1500萬元捐款。僅私下表達，清大是國立大學，所有捐款都一定會有明細與紀錄，但清大至今還未有曹興誠這筆捐款的詳細紀錄。

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