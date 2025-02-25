多哥籍輪船涉拖斷台澎3號海纜！ 海巡逮個正著確認是中國權宜輪

一艘多哥籍「宏泰58」輪船，涉嫌在下錨拖斷我海纜，海巡人員進行攔查。（記者邱俊福翻攝）

2025/02/25 12:32

〔記者邱俊福／台北報導〕又發生中國權宜輪船涉嫌拖斷我海纜事件！一艘多哥籍（西非國家）「宏泰58」輪船，涉嫌在下錨拖斷海纜，海巡人員於發現其下錨，超前部署驅離時，今天凌晨剛好接獲台澎3號海纜遭破壞通報，當場逮個正著，予以攔停，上午11時許「宏」輪位於安平商港西南方3.5浬，押返台南安平港正由第四海巡隊派4員登檢中，目前確認該船具有中資，也是航港局提供海巡署鎖定具中資背景的52艘中國權宜船中之一，不排除又是中國以灰色地帶的襲擾事件。

據悉，多哥籍「宏泰58」輪船有8名中國籍船員，今天凌晨2時許，海巡人員發現該輪船下錨，立即以廣播驅離，半小時後，該輪船起錨駛離。

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不久，海巡接獲報案，發生台澎3號海底電纜發生受損事件，經查鎖定這艘輪船嫌疑重大，便立即攔停，要求航向安平港，並派海巡艦艇到場。

航港局這次積極找代理行，完成代辦進港程序，押返台南安平港，讓該輪船能停靠碼頭，正派海巡人員登檢，依國安層級處理原則，報請台南地檢署指揮偵辦中。

這是繼具喀麥隆、坦尚尼亞雙重船籍的中國權宜輪「順興39」，1月3日涉嫌拖斷我國基隆港外國際海底電纜，並關閉船上至少2套不同身分的船舶自動識別系統（AIS）後逃逸，行蹤成謎，引起社會對我國因應中國類似灰色地帶襲擾威脅應處方式的討論後，又發生的一起中國權宜輪船涉嫌拖斷我海纜事件，而全案當月8日已將蒐證資料及雷達航跡等事證，函送基隆地檢署指揮偵辦。

事後，海巡署為有效因應我國周邊海纜遭破壞情事，海委會已指導海巡署將中華電信提供的海纜警戒區域，列為重點海域，包括各海纜線路登陸點外海（金門、馬祖則為限制水域內），依海圖所列海纜位置列為重點監控海域。

倘若發現有滯留或違法拖網等船舶，將立即調派艦艇蒐證，如發生斷纜情事，優先將涉案船舶帶返偵辦，並報請檢察官指揮偵辦。

一艘多哥籍「宏泰58」輪船，涉嫌在下錨拖斷我海纜，海巡人員進行攔查。（記者邱俊福翻攝）

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