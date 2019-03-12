台南僅存日式全木造戲院 鹽水「永成戲院」登錄歷史建築

2019-03-12 23:23

〔記者劉婉君／台南報導〕台南地區目前已知僅存日式全木造戲院「永成戲院」，通過登錄成為台南市歷史建築，同時登錄的還有、官田區「隆田10號糧倉」及柳營區「台糖柳營酵母暨飼料工廠」。

台南市歷史建築從原有的70處再新增3處。建於昭和17年（1942年）的鹽水區永成戲院，前身為日治時期「廣內義久調製工場糧收容倉庫」，戰後改為戲院，目前是鹽水區景點之一，審議委員認為，永成戲院曾為鹽水地區重要的娛樂場所，見證產業現代化與市民公共活動的發達，建築外貌保存良好，決議登錄歷史建築。

而位於官田區的隆田10號糧倉，是農糧署南區分署所屬倉庫群的建物，迄今已逾50年歷史，審議委員認為建物折板屋頂及側面採光設計極具特色，外牆兩側半圓扶壁亦具獨特性，是南部地區重要糧倉建築群之一，見證台灣戰後早期政府經濟、糧食政策發展。

台糖柳營酵母暨飼料工廠原為日治時期鹽水港製糖株式會社新營酒精工場，戰後配合台糖公司畜殖業務需要，改為酵母及飼料工廠，利用糖蜜發酵加工生產健素糖、酵母粉等。審議委員肯定廠房為美援時期經濟建設中極具代表性的產業建築，且內部機械設備錯綜複雜、保存完整，是目前台灣已知少數存有酵母粉及健素糖生產的機具，與廠房整體形成特殊空間特色，是台灣日治末期至戰後建築史及產業技術史的重要見證。

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