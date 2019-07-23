壓死人怎辦！龍潭染病老榕倒塌壓垮電桿 市府：原訂明剷樹

2019-07-23 19:33

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市龍潭區高原里橫岡下土地公廟旁有棵老榕樹，近年健康亮起紅燈，居民懷疑罹患褐根病，委託民代邀市府農業局勘驗，果然已病入膏肓，農業局決議移除、展開防治作業，孰料一個多月過去，市府仍未派員執行，今天凌晨老樹突然折腰，還壓倒兩旁電桿，幸無人車經過，未釀成傷亡，民眾痛批農業局怠慢，罔顧市民安全。

農業局林務科長陳英豪解釋，因為有部分民眾希望能持續治療，不讓老樹就此死亡，導致移樹作業往後延，原訂明天上午執行剷樹，不料老榕先撐不住，未來會加強溝通及預防作業。

高原里這棵老榕樹齡約6、70年，原本枝葉茂盛，附近的老人家們常在樹下乘涼聊天，今年初民眾發現葉子頻繁掉落，枝幹逐漸乾枯，而且有傾斜現象，上月中旬委託市議員林昭賢園藝專家、農業局人員診斷，確診染上「樹癌」，原本打算投藥搶救，但病況持續惡化，根部已全部腐爛，等同宣判死刑，決議移除。

高原里民說，今天凌晨風勢稍強，突然傳來轟然巨響，原本以為附近道路發生車禍，外出一看，竟是老樹被連根拔起倒塌，一旁的兩根電桿也跟著折腰，畫面怵目驚心。

桃園市議員林昭賢怒轟農業局公然說謊，當初地方雖反映「能救就救」，但專家評估有移除必要，農業局也同意盡速執行，一個多月過去，農業局不但毫無作為，老榕倒下後又辯稱發生得「太剛好」，如此說法難讓人信服，建議市府全面盤點老樹，保障人民生命安全。

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