從加護病房活過來…百年老樹再拚100歲

2019-06-27 17:07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮盧宅前正榕，今年初染上病蟲害，一度住進加護病房，所幸樹木專家緊急噴藥治療，奇蹟讓這棵正榕恢復生機；最近福田樹木保育基金會專家進場，為老正榕進一步治療；基金會說，希望改善生育地不良問題，讓老樹深根固本。

這棵正榕位於頭城鎮市中心，是頭城老街的地標之一，專家粗估已有百年以上歷史；今年初正榕被病蟲害纏上，茂盛枝葉幾乎全掉光，地方耆老見狀一度以為老樹瀕死，所幸縣府農業處人員緊急投藥治療，終於讓老正榕恢復生機。

大病初癒後，老正榕又有煤煙病、紫膠介殼蟲入侵現象，縣府為此向福田樹木保育基金會求救，由基金會樹醫團隊接手後續治療與照顧。

不過，老正榕生長環境土質不良，土壤埋有瀝青、工程廢土等，造成根系生長阻礙，且有傾倒跡象。

基金會執行長邱慧珠指出，為了避免老正榕傾倒，工班已著手改善老榕生長環境，除了清除地上層歲時及地下層囤積的廢棄物，另會埋入乾淨沃土，後續再導引氣生根生長，讓老樹深根固本。

根據樹醫團隊與文化局考察，盧宅前的史雲湖畔，是早期頭圍港遺址，老正榕周邊則有許多大榕樹，但受疾病、蟲害影響，僅剩這棵老正榕依然矗立在湖畔旁，它糾結的氣根攀附在湖畔牆上，見證過去頭城老街的風華。

邱慧珠說，目前除土質改善、枝葉修剪外，周邊生育地會設置矮籬，避免遊客進入踩踏傷及老樹根系；整個工程至少要耗時2至3年，老樹氣生根支撐性才會足夠，希望讓老正榕續走下一個百年。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法