口袋公園藏珍寶！社區替5棵99歲老樹慶生

2019-06-26 13:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉館南社區的「五福公園」，有5棵99歲的茄苳樹，枝葉茂盛，不僅是居民遊憩乘涼所在，也見證聚落發展、承載地方回憶；社區發展協會今天辦理「向老樹致敬禮讚音樂會」，邀請公館國小音樂班學子，在老樹下演奏，民眾在悠揚樂聲中，聽著「老樹醫生」彭鈺明娓娓講述老樹的故事，鼓勵民眾愛護地方老樹的珍貴資產。

公館鄉五福公園的5棵茄苳樹，是由老鄉長謝阿盛於1913年種下，當時為樹齡3年的小樹，推算迄今已99歲，由於五福公園占地不到300坪，僅是個口袋公園，卻有著5棵近百歲的老樹，在都會平地，更顯罕見。

今天，社區有如替地方耆老祝壽的歡喜心，替每棵老樹「打扮」綁上五彩氣球，館南村長黃明祥也繪製「老公公」像，懸掛在入口老樹上，祝老樹爺爺們生日快樂；公園對街的公館國小校長張茂富也帶領音樂班師生共襄盛舉，以音樂演奏，禮讚老樹。

1993年，5棵茄苳樹棲地被鋪蓋水泥、面臨枯死危機，經彭鈺明等民間熱心人士搶救，將水泥鋪面刨除，茄苳老樹才恢復綠意。公館鄉也成為是台灣民間最早發起護樹、救樹的地方之一。

彭鈺明說，6、7年前，5棵茄苳樹的其中3棵又出現枯黃的病癥，經他與「樹石藝術協會」總幹事葉茂勇等愛樹人士會診、換土搶救，讓老樹再欣欣向榮。

如今，這5棵99歲的茄苳樹，枝葉茂盛，不僅是居民遊憩乘涼所在，也見證聚落發展、承載地方回憶，館南社區發展協會透過苗栗縣政府文化觀光局向文化部，申請年度「苗栗縣地方寶藏開箱行動」老樹巡禮系列活動，舉辦音樂會向老樹致敬。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法