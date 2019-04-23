百年老榕風雨後無預警倒地 橋頭糖廠急搶救

2019-04-23 18:14

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄橋仔頭糖廠白屋前一棵百年老榕樹，上週五（19日）暴風雨過後傾倒，所幸未傷及遊客，高雄市農業局說，老榕寄生在鞍樹上，3年前罹患「樹癌」褐根病，經搶救恢復生機，這次疑似根部深度不夠「頭重腳輕」而倒地，樹保委員建議就地扶正，地主橋頭糖廠正展開搶救行動。

有百餘年歷史的橋仔頭糖廠，廠區仍保有不少超過百年的老樹，其中，白屋前這棵正榕是寄生在鞍樹上，樹高約21.1公尺、樹圍7公尺、胸徑2.23公尺，農業局推估樹齡有114歲，是農業局列管的編號「橋頭050」的特定紀念樹。

白屋工作人員說，上週五傍晚橋頭地區下起暴風雨，風雨過後老榕突然傾倒，大家都嚇了一大跳，所幸當時樹下沒有遊客，否則後果不堪設想。

農業局隔天立即安排樹保委員實地會勘，農業局說，這棵老榕3年前罹患「樹癌」褐根病，樹葉嚴重枯黃、掉落，經搶救已恢復生機，也長出新根，這次疑似根部深度不夠「頭重腳輕」而倒地，樹保委員建議就地扶正，地主橋頭糖廠搶救中。

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