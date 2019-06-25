怎麼都掉綠葉？學生一句話，救了生病老榕樹

2019-06-25 14:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「校長！老榕樹好奇怪，掉落的都是綠葉！」，屏東縣里港國小學生掃地時發現異狀報告校長，校長陳奇男請福田樹木保育基金會協助，經公益診療，發現學校最具特色、近百年歷史的3棵連榕「三友榕」染上褐根病，樹醫團隊本月進駐醫治，今天（25日）師生、校友齊聚樹下，為陪伴世世代代里港學生的老榕樹綁上黃絲帶祈福。

福田樹木保育基金會執行長邱慧珠說，老樹的幅地遼闊，約達150平方公尺。這次搶救「三友榕」的工程十分艱難，經過樹醫團隊詳細評估之後做出診治計畫。首先在手術前先進行樹冠清理及刪枝修剪，適量減低老樹的支撐荷重。再來為老樹架設支撐，就像老樹的拐杖，避免重心不穩。第三步則是切除樹體感染部位後進行殺菌、研磨、修整及保護作業。染病部位切除後，引導氣根向下生長，補足染病切除側之根系。同時拉設遮陽網及自動微霧灑水系統，避免樹木缺水，預計總工期長達6週。

里港國小校長陳奇男指出，3棵榕樹盤根交錯，宛如3個孿生兄弟般互相扶持，因此命名為「三友榕」；三友榕矗立在里港國小已近百年，是校友及社區民眾珍貴的共同記憶，老樹原本樹勢茂密，不料去年底開始無預警落葉、多處乾枯，經確診為俗稱「樹癌」的褐根病，樹況一蹶不振。

里港國小此次配合福田樹木保育基金會的協助，在事前向全校師生宣導，今天（25日）特別邀請第55屆校友、今年已經70多歲校友回訪，再敘老樹舊日情懷，在校學生們朗讀祈福文章、繫上黃絲帶並演奏小提琴，為榕樹爺爺加油集氣，體驗了一場不同的生命教育。

福田樹木保育基金會表示，基金會提供公益樹木義診，民眾若發現身邊的樹木有異狀時，都可以上該會網站（www.futien.org.tw）線上掛號，或電話預約看診也可以，電話：02-26623166。

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