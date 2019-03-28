阿蓮市場百年老榕移植呼聲再起 環團籲樹保專家把脈

2019-03-28 13:38

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄阿蓮區菜市場39巷口旁一棵百年老榕樹，4年前因牴觸拓寬路面，遭在地民代和部分居民連署要求市府斷根移植，經相關單位會勘，前市長陳菊主張百年老榕就地保存，但市府改朝換代後，地方移植百年老榕呼聲再起，養工處今天上午辦理會勘，將再邀集各單位實地勘查。

阿蓮區中山路39巷西側、約62.3公尺長道路，原為私人所有，路寬僅1.5至5公尺不等，地方人士屢以影響消防救災、交通等理由，向市府陳情打通並拓寬，4年前市府編列3236萬元經費徵收土地及施工，打算將整條中山路39巷拓寬為8公尺，但動土典禮前夕打掉圍牆，才赫然發現道路拓寬預定地上，種有一棵盤根錯節的百年老榕樹。

新工處原計畫委請專家對老榕進行2次斷根，並以3至4個月時間移植到大崗山生態公園，但前市長陳菊認為百年老樹是珍貴資產，有在地人的共同記憶與情感，拓寬馬路同時也要兼顧百年老樹的保護，因此要求新工處要善待老樹，並評估就地保留的可能性。

當時相關單位會勘發現，老榕樹並不影響交通和消防車進出救災，因此在老樹周遭設置槽化路面，並加強照明，同時修剪枝幹，讓馬路拓寬和老樹就地保留互不衝突。

但南蓮里長林首相和部分居民仍不斷向市議員李亞筑服務處陳情，指老樹妨礙當地交通、擋住視線，導致車禍事故發生，大型消防車也無法駛入巷口，要求養工處出面會勘，養工處今天上午初步會勘，林首相等人一再強調，並非要砍除老樹，而是目前環境已不利老榕生長，建議將它移植至大崗山生態公園，同時要求進行評估的專家不能是前朝的人。

阿蓮社區總幹事楊清秀將會勘過程在地方臉書社團「阿蓮大小事」直播，引起鄉民熱烈留言：「又沒妨礙交通，百年老樹留在原地也是一個特色阿蓮的地標」、「與樹共生，還有生命留給後代子孫，利益有比生命更為重要嗎～為官的頭腦是腦殘嗎？」、「誰年紀比它大的，才有資格說話！」

護樹團體「高雄愛樹人」會長莊傑任上午先透過市府1999，要求市府立即停工，先列管珍貴老樹，再由樹保委員會依專業判斷如何處理，他說，老樹過去因道路拓寬大量切斷根系，又因斷頭修剪，導致腐朽和生病的狀況，在如此衰弱情況下如貿然進行移植，等於是讓一個垂死的病人往其心臟捅刀，必死無疑，老樹在當地有其歷史意義，把樹移走整個歷史也將消失不見，在交通流量低情況下，消防救災也有替代道路可走，樹木移植完全缺乏理由。

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