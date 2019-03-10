頭城百年老雀榕爆蟲蟲危機 里民心急：快快救回來

2019-03-10 18:28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮盧宅前的百年雀榕，近期染上病蟲害，枝幹出現枯萎掉葉，宛如住進加護病房，附近里民擔憂百年雀榕有生命危險，心急祈禱老樹平安無恙；縣府農業處表示，經緊急噴藥防治後，落葉情況已稍微減緩，部分新芽也開始冒出，但後續病情仍要持續觀察。

頭城鎮市中心有3棵高壯雀榕，分別位於北門土地公廟、南門土地公廟以及盧宅前的史雲湖畔，三棵老樹樹齡皆有100年以上歷史；其中史雲湖畔旁的老雀榕，因樹型宏偉、枝葉繁密，也是最壯碩的一棵，被城東里民視為「鎮里之寶」。

不過，今年過年期間，里長陳錫寶發現該棵雀榕枝葉「有異」，原以為是季節性落葉，但近距離觀察後，才發現地上遍布蟲屍，部分葉子則呈現捲曲狀枯萎，且不到3天，整棵雀榕樹葉已經全掉光。

陳錫寶坦言，老雀榕從他父親小時候就矗立在史雲湖畔，生長至今已超過百年歷史，過去雖曾發生過落葉情況，但今年情況卻最嚴重，「從小到大從沒見過這種狀況！」

「希望老樹重生！」城東社區發展協會理事長黃志安感慨，頭城鎮中心3棵老雀榕，就屬史雲湖畔旁的這1棵歷史最久，由於它枝葉繁茂，又位於鎮上中心點，可說是鎮上靈魂老樹，承載他們許多回憶，希望搶救成功，繼續守護頭城。

為搶救雀榕，縣府農業處接獲通報後，緊急採樣送驗，經樹藝專家鑑定，研判是蛾類昆蟲大量繁殖後，啃食雀榕綠葉，才導致大範圍落葉、枯萎。

縣府農業處解釋，過年前正好是蛾類昆蟲繁殖旺季，才導致雀榕出現病蟲害疫情，但經噴藥抑制後，枯萎情形已有減緩；雖雀榕呈枯萎狀，但暫無生命危險，不過後續還要觀察，若藥物無效，會再找其他方法防治。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/