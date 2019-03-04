如巨蟒匍匐！高雄日軍古坑道驚見上百公尺氣根

2019-03-04 19:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市駱駝山日軍古坑道驚見上百公尺長、直徑約3寸榕樹氣根，暗黑中如巨蟒匍匐，文史工作者戴健城說，這可能是金氏世界紀錄，可做為高市拚軍事觀光賣點。生物老師說，氣根生長幾乎沒有限制，因坑道環境提供無限延伸空間，但要長到上百公尺確實少見。

高市府提出軍事觀光構想，吸引相關單位前來踏查位於林園區及鳳鼻頭地區的日軍古坑道，隱沒在荒煙蔓草的砲台、機槍陣地陸續被發現，令人振奮，文史人士甚至稱這是「世界級軍事設施」。

高市左營舊城文化協會及林園區文史工作者戴健城，聯手踏查駱駝山崩落日軍古坑道，赫見一條長上百公尺、直徑3英吋巨大氣根，戴健城說，他說，曾踏查過許多坑道，這條氣根絕無僅有，研判為上方榕樹群延伸下來，可能是金氏世界紀錄。

生物老師、中山工商普通科主任陳昱宏表示，榕樹氣根為不定根，一般為鬚根，接觸到地面就會成為支柱根，所以榕樹看起來好像有很多樹幹，但該氣根穿越縫隙，進入可以讓它無限伸展空間，加以台灣氣候，氣根生長速度很快，要長到一百公尺沒有問題。

陳昱宏也強調，氣根生長要有許多客觀環境配合，長到一百公尺以上確實少見，氣根年齡則要從粗度觀察，以直徑3寸而言，約有20年。

戴健城說，該氣根能穿越厚實土地、日軍混凝土設施縫隙，萬中無一，相信上方榕樹的樹齡更久，建議立即封閉該段坑道予以保護，結合其它軍事設施開發為軍事觀光資源，他也會披荊斬棘踏查，尋找出氣根的「主人」。

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