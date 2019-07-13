突然想到嘉市玩2天1夜 台中民眾花4千抽中百萬名車！

2019-07-13 19:07

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府配合交通部觀光局「春遊專案」，推出「百萬汽車抽獎」活動，2個月期間共吸引2萬多名旅客造訪嘉市，今天百萬汽車幸運得主台中市民賴銘堃到嘉市領獎，他推薦嘉義小旅行，好吃又好玩，適合悠閒漫遊。

嘉義市長黃敏惠將Toyota C-HR汽車鑰匙頒獎給賴銘堃，賴帶著2位女兒現場試車、發動，並說他只登錄4千元的發票就抽中百萬汽車，當時接到得獎電話通知時，還以為是詐騙集團打來的，經確認後，直呼自己實在太幸運了。

賴銘堃說，6月初把握假日與女兒們的相處時光，當天原只是開車到雲林玩，突然想到嘉市住一晚，網路上訂房間，進行2天1夜親子遊，體驗搭乘阿里山森林鐵路檜木車廂小火車，品嚐雞肉飯、葡萄柚綠茶等美食，對嘉市留下美好印象。

根據交通部觀光局春遊補助案以及台灣旅宿網資料統計，嘉市在相同補助款的5個縣市中，自由行補助剩餘房間數僅次於金門縣，位居第2名，優於嘉義縣、雲林縣及苗栗縣，而團體補助的800萬元額度也全數申請用罄。

嘉市政府觀光新聞處表示，「春遊嘉市」活動創造上千名自由行旅客參與線上抽獎作業，活動自7月4日開始陸續抽出總統套房、Gogoro、Macbook Air、Tiffany項鍊、Dyson空氣清淨機及Apple AirPods無線耳機等好獎，總計抽出31位幸運得獎旅客。

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