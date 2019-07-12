夫換心重生 妻簽器捐回報：讓生命接力下去

2019-07-12 16:21

〔記者張議晨／宜蘭報導〕62歲柯吉雄多年前換心成功，讓他即將逝去的生命，有機會重新開始；妻子感念捐贈者恩澤，讓先生的生命延續下去，今天上午在柯吉雄的陪同下，簽下器捐同意書，夫妻倆異口同聲地說，有一天若離開，會將全身器官捐出，讓生命有效的接力下去。

柯吉雄家族有心臟病史，40歲時檢查出心臟病症，多次進出醫院追蹤身體狀況；在他55歲時，出國旅遊意外染上重感冒，回台併發心肌炎合併心衰竭，從此頻繁進出醫院，危急時得靠強心劑續命。

長年治療讓柯吉雄心臟難以負荷，經醫師評估後，開啟他長達兩年等待換「心」的過程；排隊2年多，柯吉雄心臟每況愈下，他形容，排隊2年期間，手機不敢關機，就怕一通電話沒接到，錯失換心機會。

2013年11月，柯吉雄病情危急，感受到心臟發出的警訊，一度讓憂心過不了年，直到一通心臟配對成功消息，讓他順利換心成功，重獲新生。他形容，手術成功後，身體如同住了另一個人，如果沒有這顆心，或許他現在就沒辦法站在這裡。

依照規定，器官捐、受贈者之間不能相認，移植成功後，柯吉雄每天與心臟對話，向不知名的捐贈者道安、道謝。柯吉雄說，「我不知道捐贈者的身分，但感謝他的大愛，讓我有重生機會。」

柯吉雄說，他很早就簽下器捐和大體捐贈同意書，對生死沒有畏懼，但沒想到自己卻成為受贈者。每年11月14日，是柯吉雄的第2個「生日」，對於捐贈者的無私，讓他繼續看著兒女長大，他與妻子始終感懷於心。

羅東博愛醫院今天上午舉辦器捐宣導，柯吉雄以「受贈者」身分現身分享，他說，他知道捐贈者家屬的煎熬與不捨，每天都很珍惜剩下的餘命，「我有義務為了2個家庭，活的一天比一天更好。」

多年一旁陪伴、看著他重獲新生的妻子，在場簽下器捐同意書，期盼生命到盡頭後，還能在他人身上延續下去。

柯吉雄妻子說，她雖然對生死處之泰然，但仍無法跨出器捐簽署的那一步；直到先生換心成功，這幾年看著他帶著別人的愛，勇敢生活下去，她抱著感激的心，簽下同意書。

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