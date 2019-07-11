埔里紅甘蔗產銷失衡 1台斤只剩10元

2019-07-11 16:23

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮是縣內紅甘蔗主要產地，近幾年市場需求量下滑，供需失衡，今年盛產期每台斤只有10元，不少蔗農棄收或轉作，政府雖研究推動耕鋤補助，但農民認為治標不治本，盼政府能協助推廣行銷，增加甘蔗銷量，才能真正幫助蔗農。

埔里鎮早期是蔗糖重要產地，雖然製糖產業沒落消失，農民轉種食用紅甘蔗，也讓埔里甘蔗享譽全台，全盛時間面積達上百公頃，但市場需求量逐年萎縮，目前全鎮栽種面積減至80公頃，近幾年更因供過於求，市場價格低迷，今年批發價每台斤只有10元，可說是種愈多賠愈多，不少農民轉作茭白筍等作物。

陳姓蔗農表示，由於栽種面積較大，約有8、9公頃，因此有自備榨汁、冷凍設備，採收後的甘蔗經榨汁後急速冷凍，保存1年左右沒有問題，可以調節出貨量，但一般小面積栽種的蔗農只能在市場銷售鮮貨，受價格衝擊明顯，由於栽種成本約佔4、5成，考量加上人力、運銷，幾乎入不敷出，只能放棄採收。

埔里公所指出，由於紅甘蔗產銷失衡，最近接獲上級農委會指示進行產銷調查，目前約有30公頃的紅甘蔗採收銷出，其餘還要再進一步調查，上級研議耕鋤補助，目前尚未定案。

但蔗農認為耕鋤補助只能治標不治本，建議協助農民推廣行銷，包括甘蔗飲品如添加檸檬、茶飲等，冬季也能加入薑母溫熱飲用，驅寒潤喉，甘蔗也能入菜增添食材甘甜度，用途不少。

也有環保人士認為埔里甘蔗田遮蔽性佳，提供鳥類棲息環境，每年春季包括黃鶺鴒、家燕等鳥類棲息繁殖，是重要賞鳥季節，一旦甘蔗田愈來愈少，也會影響鳥類生態。

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