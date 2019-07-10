天天吃好料》新竹市「黑珍珠」Q彈珍珠蜜黑糖

2019-07-10 09:00

［記者洪美秀／新竹報導］夏天是手搖飲料旺季，台灣手搖飲料「珍奶」更是紅到國外，但擔心喝珍珠熱量高又不夠健康？新竹市「黑珍珠」手搖飲料，除珍珠比波霸珍珠大，更是純手工熬製，且是融入黑糖「蜜」出來，只加鮮奶、豆漿、冬瓜茶或紅茶，獨特Q彈的口感，會讓人忍不住一口吸一口，當早餐、下午茶或宵夜飲料都滿足。

新竹市黑珍珠手搖飲店長LuLu說，一般珍珠大約一顆是2.2mm，但店內的珍珠一顆有2.5mm，比市面的波霸珍珠還大，且珍珠是由契作的手工工廠代工直達，要完成珍珠的熬煮，需耗時1.5小時，先是加熱熬煮25分鐘後，得5分鐘攪拌一次，避免黏綢糾結，

之後再用純蔗糖做成的黑糖與珍珠隔著鍋子「蜜」，這個過程也需30分鐘，最後是「黑珍珠」上鍋後的加溫，不僅可保持珍珠的口感Q彈，重要的是保持鮮度，且超過2小時的珍珠絕不會販賣給消費者，講求珍珠是純「現煮」。

LuLu說，市面上很多賣珍奶的手搖飲料店，但多是使用奶粉或奶精調製，但店內「黑珍珠」講求健康及天然，只選用鮮奶，絕不用奶精或奶粉，且以完美比例調製，喝起來的珍珠有黑糖風味，又喝得到鮮奶，不甜又不膩。

此外，考量很多消費者喜歡喝珍珠，卻有乳糖不耐症，不敢喝鮮奶，店內也有獨特風味的「珍珠豆漿」，選用的豆漿是知名豆漿品牌，帶點黑糖風味的珍珠豆漿，很受長輩喜愛，尤其是不敢喝鮮奶的消費者首選，更是店內的人氣夯飲。

LuLu說，除鮮奶與豆漿搭配珍珠調製，更有消暑的珍珠冬瓜和珍珠紅茶，冬瓜茶是竹市知名冬瓜茶，紅茶則是選用台茶18號熬製，天然的食材搭配珍珠，就是希望讓消費者沒有負擔，喝手搖飲料也能喝得天然、健康。

已在新竹市巨城百貨附近和清大夜市開店的LuLu說，清大夜市是市區手搖飲店外的一級戰區，光是清大夜市一條街就有10幾間手搖飲店，各種知名手謠飲料店都有，但卻有不少清、交大學生或是園區工程師特別喜歡他們的「黑珍珠」，原因就是店內的珍珠是現煮的，且用黑糖「蜜」成，加上用鮮奶及豆漿等天然食材調製，在清大夜市的一級戰區獨樹一格，常有大學生一天要來買2、3杯黑糖珍珠，就是因會想念這個口齒留有黑糖及珍珠Q彈口感的好味道。

此外，為讓大學生晚上11點以後也有手搖飲料可喝，LuLu說，他們的店會開到凌晨1點，常常晚上10點後，會有很多大學生來吃消夜時，就隨手買手搖飲料，生意最好的時段是深夜11點，可說是清大與交大學生最佳的消夜手搖飲品。

夏天想來杯沒有負擔的珍奶嗎？不妨來試試「黑珍珠」的黑糖珍珠鮮奶，完美的調和比例，會讓人一口接一口，大大地滿足。

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