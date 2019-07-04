澎湖馬糞海膽3天被採光 環團：應推動永續配套措施

2019-07-04 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕澎湖縣政府7月1日起開放採捕馬糞海膽，卻在3天之內就幾乎被採光，近年來沒有節制的捕撈加上盜採，造成海洋資源枯竭，自然生態保育協會昨天（3日）呼籲，要讓資源永續，應推動社區自主管理、劃設保育區等配套措施，才是永續性的做法。

為了保護自然生態資源，澎湖縣政府去年將馬糞海膽採捕期，從2個半月減為2個月，只在每年7、8月開放，自然生態保育協會昨天說，馬糞海膽在開放採捕的第3天就幾乎被採光，如果要讓資源永續，只訂定禁捕期還不夠，應進行社區自主管理，並劃設保育區。澎湖縣農漁局則回應，會朝這方向推動，目前烏崁社區已推動自主管理，接下來會先從3個社區試辦，再逐步擴大。

綜合媒體報導，自然生態保育協會說明，現在政府採取的做法不是具有永續性的採捕法，每個社區都應劃出自己的保育區，也不能只規定採捕期與限定只能採8公分以上的海膽，應再輔以其他配套措施，農委會漁業署也指出，應訂定合理的採捕量才能讓資源永續。

海膽減少會造成藻類增生，也影響珊瑚生存，破壞生態系平衡，40幾年前澎湖周圍海域約有2億顆海膽，但沒有節制的捕撈加上盜採，造成資源枯竭，而社區管理是減少政府監督成本的方式，現今的社區自主性管理，包含由社區發展協會設立禁漁區與組成巡守隊等做法，除了能降低保護海洋資源的成本，也能帶動保育風氣。

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