馬糞海膽公告採捕期出現2版本 澎湖漁民痛批公務系統怠惰

2019-06-18 11:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬糞海膽開採在即！各地盜採案件不斷，但主管的澎湖縣政府農漁局網站，卻出現2種不同版本公告，因開放期不同，讓民眾無所適從；澎湖縣政府法制專員表示，法令從新，以新版本為主，但因外界觀感不佳，農漁局已先行下架。

由於澎湖為生產馬糞海膽的重鎮，但因人為濫捕嚴重，一度族群數量銳減，澎湖縣政府農漁局祭出禁捕期與培育放流雙管齊下，除在烏崁成立馬糞海膽保育區外，也讓馬糞海膽成為繼丁香、澎湖特有種小章魚之後，第3種明訂禁捕期的海洋生物，但採捕期一變再變，最長曾達3個月，去年起縮短為2個月。

由於馬糞海膽主要食用部位「雲丹」，也就是生殖腺，生殖腺飽滿才會美味，也影響馬糞海膽的繁殖，提前開放不但取不到高品質的生殖腺，同時也容易造成資源的破壞及浪費，更有可能導致馬糞海膽物種的滅絕，所以去年不僅延後半個月開放採捕，同時也縮短採捕時間。

但農漁局網路公告卻未與時俱進，2016年版本澎湖縣政府公告所轄沿近海漁業作業管制相關法令彙整表，馬糞海膽開放採捕期為6月1日至9月30日，但2018年公告的版本則是7月1日至8月31日開放採捕，雖然縣府法制專員解釋法令從新，無適法性問題，但一般民眾卻容易混淆，認為公務系統怠惰，小小修正問題都不解決，農漁局接獲媒體通知後已先行下架。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法