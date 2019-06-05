澎湖馬糞海膽悲歌 開放前夕盜採頻傳

2019-06-05 17:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年馬糞海膽開放日就是屠殺日！原因終於出爐，原來有不肖民眾在開放前夕，就已先行偷偷採捕，等待開放當日再行出貨；澎湖縣環保案件查案小組接連查獲多起盜採馬糞海膽案，也讓外界對於馬糞海膽應長期禁採呼聲再起。

澎湖馬糞海膽雖然明列禁採期，同時去年起還將原先2.5個月開放期縮短為2個月，但數量卻不增反減，價格更是水漲船高，在利之所趨下，許多不肖民眾早一個月就開始偷跑，尤其是無人島海域，更傳出肆無忌憚採捕，並先行圈養在海邊某處，等待開放首日就上市搶價，無怪乎開放首日就爆量產出，但榮景維持不到3天。

針對「血汗」海膽，澎湖縣環保案件查察小組（農漁局、警察局、海巡隊、岸巡隊組成），接獲可靠線報，接連在小白沙嶼北面、牛踏尾海域，查獲榮號漁船盜採馬糞海膽，數量兩袋（約50顆），林姓婦人採捕海膽33顆及無主海膽27顆等，依地檢署檢察官指示將漁船扣押並沒入盜採海膽，全案依違反漁業法移送地檢署偵辦。

農漁局呼籲，馬糞海膽尚未開放採捕，敬請漁民朋友配合，遵守馬糞海膽禁漁期及最小漁獲體長之相關規定，環保案件聯合查緝小組除會持續於重點海域查察外，也籲請民眾踴躍檢舉不法漁業採捕行為，若有盜採情形遭查獲，依漁業法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金，請民眾確實遵守勿心存僥倖。

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