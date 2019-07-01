澎湖海膽開採首日爆量豐收 傳出婦人撿拾海膽溺斃

2019-07-01 11:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年馬糞海膽開放首日，就會爆量演出，今年在環保稽查小組強力執法及運用空拍機高科技取締，遏阻偷跑情形，採收更是爆量，但價格不減反增，每公斤由去年1500上揚至1700元，但豐收之餘，傳出白沙有婦人撿拾海膽溺斃意外。

以往馬糞開膽開放首日，雖然也會爆量，但今年拜環保稽查小組運用高科技空拍機執法，讓海上非法盜捕馬糞海膽無所遁形，有效遏阻開放前夕就盜採一空情形，今年開放首日產量比去年還多一倍，雖然產量增加，但價格仍是比去年飛漲，除了每公斤漲價200元外，每2兩包裝海膽一盒也由300元，提高至350元。

前龍門村長許文志表示，今年因引進高科技執法及開放時間延至7月1日起，民眾守法觀念加強，大家都在開放首日才起跑捕捉海膽，因此產量明顯增加，但最多還是只能捉一個星期左右，所以建議農漁局明年馬糞海膽開放縮短為一個月，由現在7月1日至8月31日為期二個月，縮短為7月1日至7月31日，讓海膽有更多的繁養生息時間。

另外，今年海膽開放首日也傳出憾事，白沙後寮一名75歲的方姓老婦人，今日凌晨摸黑出門前往後寮海域撿拾海膽，直至清晨5時多經人發現陳屍後寮海域，已通報警方前往處理，詳細死亡原因，有待檢警相驗後才能確定，但海域潮汐變化大，撿拾海膽還是需要結伴而行，才能盡量避免意外發生。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法