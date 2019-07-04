豪雨難解渴、觀光季又到 澎湖人最關心這件事

2019-07-04 13:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖連日來豪雨不斷，但挹注水庫水有限，3座地面水庫僅進帳4萬1800噸，民生用水主力以海淡水為主，但海淡水品質堪慮，澎湖家戶使用電熱水器壽命不長及自來水管線時常破裂，引發外界疑慮，自來水公司馬公營運處表示都合格。

受到木恩颱風外圍環流影響，澎湖連日來出現豪大雨，但根據氣象站統計，3日降雨量37.2毫米、今日截止中午僅有16毫米，導致澎湖本島3座地面水庫成功、興仁及東衛水庫，進水量僅有4萬1800噸，總蓄水量僅有66萬3000噸，與滿水位198萬噸蓄水量，只有3分之1，無助於解除旱象。

由於澎湖進入觀光旺季，民生用水大增，每日供水量達3萬2000噸，其中1萬8100噸來自海淡水、3座地面水庫抽取4000噸、其餘則是來自深水井及其他水源，明顯以海淡水為主力，馬公第二海淡廠6000噸即將完工啟用，日前行政院長蘇貞昌抵澎視察，加碼5億元增加第二海淡廠4000噸，未來澎湖民生用水不再看天吃飯，海淡廠每日可提供近3萬噸淡水。

雖然海淡廠解決民生用水之苦，但近來澎湖水電業者發現，家戶使用的電熱水器壽命都不長，同時自來水埋設管線屢傳破裂，懷疑為使用海淡水所致，但需要長期數據研究才能支持此論點；自來水公司馬公營運處主任呂錦亭表示，定期抽驗海淡水都符合標準，應不至於發生這樣問。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法