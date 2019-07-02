新北免費7梯次珊瑚小學堂 12日起開放網路報名

2019-07-02 12:12

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府推廣「新北市海域珊瑚海洋教育推廣工作計畫」，7月27日起每週六於貢寮海洋資源復育園區（新北市貢寮區福連里香蘭街34號）開設7梯次免費珊瑚小學堂課程，每梯次有40到45個名額，完全免費，7月12日上午9點起開放網路報名，額滿為止，活動詳情可上新北市政府漁業及漁港事業管理處網站查詢，或電洽：02-24622192分機5288。

新北市農業局指出，珊瑚礁有「海中的熱帶雨林」之稱，棲地多樣性高，居住多種海洋生物，台灣東北角海域位於亞熱帶，冬天時海水溫度最低可到13度，台灣地區的珊瑚礁隨著水溫升高而逐漸北移，在北部和東北角海域建立繁盛的群聚，但全球暖化造成珊瑚減少的問題，使得保育刻不容緩。

新北市政府委託海洋大學珊瑚團隊，在不影響野外族群下，以新北市貢寮鮑養殖池內附生的珊瑚個體做為復育材料，開設珊瑚小學堂課程，，包括認識東北角的珊瑚種類、特徵及目前面臨的生態挑戰；利用珊瑚的無性生殖，由學員親手操作進行珊瑚分株。

農業局長李玟表示，海洋是生命的起源，但海中的珊瑚礁卻因為氣候變遷的衝擊，正面臨嚴重消失危機，一旦珊瑚礁消失，對生態會造成難以挽回的衝擊，希望藉由珊瑚海洋教育，大家一起為海洋問題盡一份心力，也對珊瑚及海洋生物保育的重要性有更切身體驗。

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